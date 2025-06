Jaké jsou nejdůležitější faktory pro prosperitu firmy?

Základem je vždy kvalitní produkt. Zákazníkovi je nutné prodávat přidanou hodnotu a to, co opravdu chce. Důležitá je dlouhodobá strategie firmy, byznys plán a správně nastavená reál­ná očekávání. A hlavně nenechat se strhnout vidinou okamžitého, krátkodobého zisku. Dále je třeba mít dobré zdroje a ty správně využívat. Ať už jde o ty finanční včetně řádného finančního řízení, nebo personální a materiálové. Poslední, třetí stranou pomyslného rovnostranného trojúhelníku je časová a termínová vyváženost.

Co může společnosti způsobit, když finanční řízení podcení?

Když špatně řídíte zakázku, vaše podnikání se prodražuje. Pokud nemáte připravené vhodné zdroje, správně nastavené doby splatnosti pohledávek a závazků a musíte držet velký objem peněz pro svůj provoz, nebo vám naopak finance chybějí a jediným řešením je brát si drahé úvěry, byznys je pak neefektivní. Rád používám příměr, jako by chtěl nevidomý řídit auto. To také nezvládne bez pomoci. A právě aplikace metod finančního řízení pomáhá vidět na cestu plnou operativního chaosu běžné firemní agendy. Zcela zásadní jsou však pro to přesná data v účetnictví. Pouze z nich vidím, jak hospodařím, a mohu dělat výhled a plán budoucnosti.

S účetnictvím dnes pomáhá umělá inteligence. Vnímáte to jako pozitivum?

Rozhodně ano, využívání AI vítám. Nesporně urychluje spoustu rutinních činností nejen ve vlastním účetnictví, ale i v analýzách a predikcích. Data o hospodaření firmy AI vyhodnotí za zlomek času, a navíc nestranně. Bez emocí ukáže reálný stav, pokud tedy jsou v pořádku vstupní data. Ze své podstaty AI nenasazuje sobě ani vám růžové brýle, pouze vygeneruje x variant možného dalšího vývoje podle vašich preferencí. Ale samotné rozhodnutí, kterou cestou jít, je už na lidech, na managementu nebo ředitelích firem. A když si nejsou jistí nebo nemají dost zkušeností, určitě je dobré se obrátit pro radu k byznys konzultantům, jako jsme třeba my, než dělat zbytečně chybná rozhodnutí a přicházet o peníze.

Do rozvoje digitalizace dnes firmy směrují nemalé investice, stejně jako do vzdělávání zaměstnanců. Jak je to s jejich návratností?

U investic tohoto typu firmy, podle mého názoru, už ani nemusejí návratnost příliš řešit, většinou se z krátkodobého hlediska vyplatí. Protože jsou v rámci tržní reality prostě nezbytné, je lepší sledovat jejich dlouhodobý dopad na konkurenceschopnost. Obvykle je návratnost rychlá a projeví se v jasně vyčíslitelných úsporách, zejména u materiálních či personálních nákladů. Pravý efekt takové investice nastává v horizontu tří až pěti let. Navíc se plně projeví i všechny pozitivní externality investice a jejich dopady na sociální, ekologické a environmentální funkce. Správně vedené investice do těchto oblastí mají vliv na pozitivní vnímání značky mezi klienty i vlastními zaměstnanci.