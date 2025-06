M2C v Česku vstupuje na burzu. V pondělí dopoledne poprvé skupina veřejně nabídla až 800 tisíc akcií firmy. Investoři mohou do poloviny června vkládat poptávku do upisovacího systému pražské burzy přes své obchodníky. První týden má být kniha objednávek neveřejná, v pondělí 9. červa dojde k jejímu zveřejnění.

Vstup na pražský parket přivítal ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. „Sektor, který M2C reprezentuje, na našem trhu zatím není zastoupen, a tak velmi vítám, že se v případě úspěšné veřejné nabídky akcií zvýší možnosti diverzifikace pro investory na českém kapitálovém trhu,“ řekl.

Bárta Matěj, M2C | Zdroj: E15 Michael Tomeš

V čele M2C stojí Matěj Bárta, bratr politika a zakladatele Věcí veřejných Víta Bárty. Firma vznikla v 90. letech, tehdy s názvem ABL. Bratři za ní stáli společně. V roce 2010 se nakonec budoucí ministr dopravy Vít rozhodl kvůli svému politickému angažmá a zvolení do Poslanecké sněmovny za Věci Veřejné převést svůj podíl na bratra s manželkou. Ten ji vede dodnes.

Bárta chtěl přes ABL vládnout

V souvislosti s ABL musel Vít Bárta vysvětlovat skandál kolem odposlechů. Investigativní novinář Jaroslav Kmenta totiž v roce 2011 upozornil na to, že má ABL svou vlastní detektivní divizi, v níž pracují bývalí zaměstnanci ministerstva vnitra nebo bezpečnostních složek. Ti měli sledovat lidi na zakázku, například politiky Prahy 11.

V roce 2008 měl podle Kmenty navíc Bárta předložit manažerům ABL materiál s názvem Strategie 2009-2014. „Musíme směřovat k posilování ekonomické a sekundárně politické moci,“ řekl tehdy Bárta na schůzce v Chateau Mcely ještě jako generální ředitel ABL svým kolegům. Pětiletá koncepce o tom, že se rozhodl jít do politiky, aby získal ekonomickou moc, ho nakonec stála místo v politice.

Vít Bárta stanul v lavici obžalovaných kvůli údajnému vynesení odposlechů primátora Pavla Béma (ODS) a lobbistu Romana Janouška z Bezpečnostní informační služby (BIS). Bém byl primátorem mezi lety 2002 a 2010. Bártu nakonec soud osvobodil a před třemi lety rozsudek potvrdil pražský vrchní soud. „Osm let zpravodajské hry, politicky motivované. Já k tomu nemám více co dodat, než že jsem rád, že to doufám skončilo,“ řekl Bárta při odchodu ze soudní síně.

Vít Bárta přichází k soudu, rok 2016. | Zdroj: CTK/Zbynek Stanislav

Firma napojená na Věci veřejné nakonec otřesy ustála. Matěj Bárta ABL v roce 2012 přejmenoval na současnou Mark2 Corporation Czech (M2C) a vybudoval z ní jednoho z největších hráčů v oblasti takzvaného facility managementu – tedy zjednodušeně správy a údržby nemovitostí. Na třinácti trzích zaměstnává 8,5 tisíce lidí a dosahuje tržeb ve výši 4,5 miliardy korun. „Rozhodně jsem nikdy nepředpokládal, že budu majitelem firmy na burze. Moje původní ambice byly úplně jiné,“ řekl v pondělí Matěj Bárta pro CzechCrunch.