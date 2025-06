Globální geopolitická nejistota má jeden poměrně překvapivý dopad. Jde o propad investic do startupů, specificky těch z fintech a cybersecurity sektoru. Podle zprávy KPMG klesly celosvětové investice do fintechu v roce 2024 na 95,6 miliardy dolarů, což je nejnižší úroveň za posledních sedm let. Ochlazení se nepřímo dotýká i Česka.