Allwyn vstupuje na trh v Athénách. Z Komárkovy loterijní skupiny je světová dvojka
- Allwyn dokončil spojení s řeckým OPAP a zjednodušil svou vlastnickou strukturu.
- Skupina tím posiluje pozici na evropských i mimoevropských trzích a dál sází na digitální růst.
- Z někdejší Sazky se během patnácti let stal jeden z největších hráčů světového loterijního byznysu.
Mezinárodní herní skupina Allwyn ze skupiny KKCG dokončila spojení společností Allwyn International AG a OPAP S.A. Výsledkem je vznik společnosti Allwyn AG, která je podle firmy druhou největší veřejně obchodovanou loterijní a herní skupinou na světě. Nová entita je kotovaná na Athénské burze.
Transakce navazuje na partnerství obou firem, které sahá do roku 2013, kdy KKCG vstoupila do řeckého OPAP. Dokončené spojení zapadá do delší strategie, v níž skupina kolem Karla Komárka postupně budovala mezinárodní loterijní platformu. Základem se stala někdejší Sazka, kterou KKCG převzala v roce 2011 a následně na ní začala stavět další expanzi.
Allwyn se od té doby rozšířil do Řecka, Rakouska, Chorvatska, Itálie, Británie i Spojených států. Důležitým milníkem bylo získání licence na provoz britské National Lottery v roce 2022. Skupina dnes podle poskytnutých údajů dosahuje více než 1,5 miliardy eur upraveného EBITDA a dál sází na digitální růst, když její čisté herní výnosy online loni vzrostly o 11 procent.
Součást dlouhodobé strategie
Vedení KKCG spojení prezentuje jako důkaz dlouhodobé investiční strategie. „Dnes Allwyn vstupuje do nové kapitoly, která navazuje na dynamiku, která charakterizuje naše podnikání. Během čtrnácti let jsme ukázali, jak významnou a dlouhodobě udržitelnou hodnotu vytváříme pro akcionáře, pro společnost i prostřednictvím zážitků, které přinášíme hráčům. Tento pokrok stojí na partnerství, důvěře a také na našem nadšení pro inovace. Allwyn má v rozvíjejícím světě zábavy výjimečný potenciál a my máme jasnou strategii, schopnosti i ambici určovat budoucnost celého odvětví,“ uvedl zakladatel skupiny KKCG Karel Komárek.
Finanční ředitelka KKCG Katarina Kohlmayer označila vývoj Allwynu za učebnicový příklad strategie skupiny. „Vývoj společnosti Allwyn je vynikající ukázkou investičního přístupu KKCG: hledání nových řešení v zavedených odvětvích a vytváření výjimečného prostředí pro rozvoj inovací, podpořeného silným kapitálovým zázemím a zdroji KKCG i našimi rozsáhlými sítěmi napříč trhy. Základem tohoto přístupu je důraz na dlouhodobou, odpovědnou a udržitelnou tvorbu hodnoty, a právě to bude i nadále pohánět růst Allwyn v této nové a vzrušující kapitole,“ uvedla.
Allwyn tak uzavírá další etapu proměny z lokální loterijní firmy v mezinárodní skupinu. Pro KKCG jde o jednu z nejvýraznějších transakcí v jejím portfoliu. Vedle zábavy skupina působí také v energetice, technologiích a realitách.