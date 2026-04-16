Baudiš s Kučerou prodali další firmu. Američané získali technologický klenot z Brna
- Brněnské Comprimato mění majitele a vyhlíží další globální expanzi.
- Úspěšný startup s kořeny na univerzitě míří do amerických rukou a slibuje revoluci v profesionálním videu.
- Akvizice specialisty na zpracování obrazu představuje zajímavý exit pro české miliardáře i známé fondy.
Další technologicky vyspělá společnost z Brna mění majitele. Po Phonexii, kterou v prosinci získal investor z Jižní Koreje, se prodala i firma Comprimato. Ta dodává společnostem jako IMAX, Nokia, ESPN nebo Dolby, což zaujalo kupce ze Spojených států. Akvizice znamená exit pro investory Comprimata, mezi nimiž byli zakladatelé Avastu Eduard Kučera a Pavel Baudiš, RSJ Investments spoluzaložená Karlem Janečkem nebo fondy Credo Ventures a Y Soft Ventures.
Comprimato mimo jiné patřilo mezi dodavatele olympijských her v Paříži. Brněnský podnik vyvíjí hardware a software pro kompresi a obecně zpracování digitálního videa a obrazu, což hry využívaly pro převod mezi formáty vysílání PAL (Evropa) a NTSC (USA).
