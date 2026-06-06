Zpochybňují spořicí účty i státní dluhopisy. Akcie, které padesát let v kuse navyšují dividendy
- Zatímco slavný článek z roku 1979 mylně věštil konec akcií, tehdejší nákup tabákové společnosti Altria naopak představoval jeden z nejlepších možných investičních tahů.
- Původní vklad tisíc dolarů do této firmy by do dnešního dne vydělal zhruba šest milionů, a to především díky masivnímu vlivu nepřetržitě rostoucích dividend.
- Společnosti s padesátiletou historií zvyšování výplat, takzvaní dividendoví králové, aktuálně na Wall Street nabízejí výnosy přesahující šest procent, vždy s sebou ale nesou určitá byznysová rizika.
Vraťme se na okamžik v čase do třináctého srpna roku 1979. Soudci kapitalismu tehdy otvírali levná perlivá vína nad posledním vydáním amerického časopisu Businessweek, který nesl palcový titulek The Death of Equities. Autoři přesvědčivě popsali, že akcie skutečně, ale až klausovsky skutečně do budoucna nedávají žádný smysl a že nový svět bude patřit už jen fyzickým aktivům jako zlatu, nemovitostem či umění.
Akciový trh podle tehdejšího článku definitivně přišel o svou schopnost ochránit lidem bohatství. Text tehdejšího mainstreamového čtenáře bloudícího už takřka dekádu temnými blaty stagflace vlastně jen utvrdil v tom, co si myslel už pár let, jen si to sám před sebou zdráhal přiznat. Ale byli tu ještě čtenáři mimo mainstreamový myšlenkový proud, kteří v tu chvíli udělali třeba to, že si stránkou z časopisu zapálili marlborku a k tomu přikoupili akcie jejího výrobce, dnes známého pod jménem Altria Group.
Akcie se osvědčila
Jak se můžete přesvědčit třeba na stránkách newyorské nebo třeba pražské burzy, akcie stále ještě existují. Sice firmy možná během dekád začaly chodit na burzu až v pozdější fázi svého vývoje, čímž především drobné investory ochudily o živelný růst akcií v raných etapách svého podnikání, ale zhruba devítiprocentní průměrný roční výnos S&P 500 za poslední „dlouhé období“ dělá z akcií aktivum, které dokáže dlouhodobě podržet rodinné úspory.
Ale vraťme se k našemu excentrickému čtenáři a milovníkovi tabáku v jedné osobě. Nákup tabákových podílů v den vydání Smrti akcií byl totiž jedním z nejgeniálnějších kroků, které jste kdy mohli v investičním světě udělat. Akcie dodnes totiž vynesla zhruba šest set tisíc procent, z tehdejší tisícovky dolarů by tak náš kuřák měl nyní kolem šesti milionů dolarů. Zcela zásadní ale byla jedna věc. Stěžejní část výnosu z akcie šla totiž na vrub dividendám. Altria totiž je takzvaným dividendovým králem. Je to možná k nevíře, ale patří k akciím, které padesát let v kuse navyšují dividendy.
Představte si, že se padesát let nemusíte strachovat o to, jestli Česká národní banka náhodou nesníží úrokové sazby, a nespadnou tak úroky na spořicích účtech. Protože ty jsou ve světě konzervativního investora i v době masového lanaření investičních fondů relevantním hráčem na finančním hřišti.
Pojistkou proti takovému stresu mohou být právě dividendoví králové, kteří aktuálně vynášejí až přes šest procent ročně, a pokud zvolíte dobrý nákupní timing, může se dlouhodobý dividendový výnos ještě zvýšit. Pochopitelně platí, že takto vysoký dividendový výnos nelze ani náhodou ztotožňovat s dlouhodobou jistotou. Pro soupisku totiž platí, že každá z firem má své byznysové strašáky. Pojďme si představit pět dividendových králů z Wall Street, které aktuálně nesou nejvyšší dividendový výnos.
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