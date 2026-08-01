Boj o West Ham se komplikuje. Křetínský zvažuje předkupní právo
- Dohodnutý červnový obchod byl podle agentury Reuters zrušen.
Daniel Křetínský tak nezíská další akcie fotbalového klubu West Ham.
Dosavadní spolumajitelka Vanessa Goldová prodá svůj podíl jiné investiční skupině
Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová dnes v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1 procenta akcií konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou.
Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27 procent akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16 procent od Goldové a se 43 procenty se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen.
„Dne 12. června jsme se s Danielem Křetínským dohodli na prodeji... bohužel od té doby se původní dohoda a další alternativy, o kterých jsme diskutovali, nepodařilo uskutečnit,“ uvedla v sobotním prohlášení Goldová.
Plán na posílení vlivu Křetínského byl reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu. Zůstává nicméně největším akcionářem klubu, za který hraje český záložník Tomáš Souček a jenž v minulé sezoně sestoupil z Premier League.
„Dosáhla jsem dohody o prodeji podílu mé rodiny konsorciu PCP Capital Partners, vedenému Amandou Staveleyovou a Mehrdadem Ghodoussim, ve spolupráci s Ashland Forest Capital Partners,“ uvedla Goldová v prohlášení. „Tento prodej je i nadále předmětem procesu předkupní koupě, v jehož rámci mají stávající akcionáři možnost akcie koupit. I když proces ještě nebyl uzavřen, chtěla jsem být k našim fanouškům otevřená ohledně toho, jak se věci mají a jaké jsou mé záměry.“
Křetínský prostřednictvím prohlášení pro britská média nevyloučil, že se ještě do boje o větší podíl v klubu zapojí. „Dohoda, které jsme v červnu dosáhli s rodinou Goldových, poskytla klubu stabilitu v klíčové době. Dnešní oznámení činí pravý opak. Vždy budeme jednat v nejlepším zájmu West Ham United a přezkoumáváme všechny naše možnosti, včetně uplatnění našich předkupních práv v plném rozsahu,“ uvedl Křetínský, jenž je spoluvlastníkem West Hamu od listopadu roku 2021 prostřednictvím své společnosti 1890s holdings.
Jak uvádí BBC, předkupní práva jsou zákonná nebo smluvní ustanovení, která umožňují stávajícím akcionářům nakupovat akcie dříve, než jsou nabídnuty externím stranám. Klub v sobotu uvedl, že celý proces bude trvat zhruba dva měsíce a nijak nezasáhne do fungování klubu na denní bázi.
Staveleyová a její firma PCP Capital Partners sehrály klíčovou roli v pomoci saúdskoarabskému investičnímu fondu (PIF) převzít v roce 2021 klub Newcastle United. „Konsorcium přinese hluboké zkušenosti a pochopení toho, co je potřeba k vedení úspěšného fotbalového klubu, a já mám plnou důvěru v to, co může přinést West Hamu,“ řekla Goldová.