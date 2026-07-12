Příděly a home office. Nedostatek paliv nutí Rusko k mimořádným krokům
- Ruské úřady kvůli nedostatku paliv vyzývají obyvatele k práci z domova a omezení cest autem.
- Ukrajinské útoky na rafinerie zasáhly i vzdálené sibiřské regiony tisíce kilometrů od fronty.
- Palivové problémy podle médií pociťuje už více než 90 procent ruských regionů.
Úřady v ruské Novosibirské oblasti vyzvaly obyvatele, aby pracovali na dálku a omezili cestování autem. Učinily tak v prohlubující se palivové krizi, kterou v Rusku vyvolaly ukrajinské útoky na ropné rafinerie. Napsala to dnes agentura AFP, podle níž k podobnému doporučení přikročily i některé další ruské regiony. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi.
Práce z domova místo cest autem
Podnikům v Novosibirské oblasti bylo doporučeno, aby kvůli situaci s palivem převedly své zaměstnance k práci na dálku, stojí podle ruského serveru RBK ve středečním nařízení regionální vlády, kde se vyhlašuje stav zvýšené pohotovosti. Úřady obyvatelům oblasti rovněž doporučily omezit cestování osobními automobily až do zrušení pohotovosti.
Novosibirská oblast, kde žijí přibližně tři miliony lidí, je jedním z největších regionů na Sibiři co do počtu obyvatel a je to významné hospodářské a výrobní centrum, napsala AFP. Nachází se přibližně 3000 kilometrů daleko od frontové linie.
Útoky na rafinerie dopadají na celé Rusko
Leží zároveň vedle Omské oblasti, kde ukrajinské ozbrojené síly před několika dny zaútočily na tamní ropnou rafinerii a podle AFP vyřadily z provozu jeden z největších ruských závodů na zpracování ropy.
Také úřady v sousední Tomské oblasti vyzvaly k práci na dálku a činitelům doporučily, aby přehodnotili služební cesty a pořádali schůzky v online režimu. Práci z domova doporučilo lidem také město Irkutsk, napsala AFP.
Ukrajina, která čelí každodenním ruským vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské rafinerie. Chce tím podle Kyjeva ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.
V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi. Nedostatek pohonných hmot podle AFP pociťuje přes 90 procent ruských regionů, některé zavedly na čerpacích stanicích přídělový systém. Potíže hlásí také ukrajinské regiony okupované Ruskem, jako je například poloostrov Krym.