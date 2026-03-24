Investoři spolkli Trumpovo íránské TACO, výnosy českých dluhopisů přestaly strmě růst
- Americký prezident předvedl další rétorickou piruetu, kterou otočil náladu na trhu v rámci obchodního dne.
- Donald Trump nepřímo zamával i s náklady na obsluhu českého státního dluhu. Alespoň dočasně.
- Část domácích analytiků už zhoršila odhad vývoje tuzemské inflace pro příští rok.
Tento týden uplyne měsíc od zahájení americko-izraelských úderů na Írán. Tržní neuróza z případné táhlé války může být problém i pro Česko. Během pondělí rostly až o desetinu procentního bodu výnosy jeho desetiletých dluhopisů, vyšplhaly se dočasně na 4,99 procenta. Ještě v závěru února přitom byli investoři ochotni půjčit tuzemské vládě i jen za 4,3 procenta.
Další růst dluhopisových výnosů by pro Česko znamenal komplikaci. Země bude muset letos profinancovat prostřednictvím dluhopisů rozpočtový schodek ve výši 310 miliard korun. Už loni dosáhly náklady na obsluhu dluhu, tedy primárně úrokové platby, rekordní sumy na prahu 98 miliard korun.
Naladění dluhopisových i akciových trhů alespoň dočasně změnilo pondělní oznámení amerického prezidenta, že díky zdárně pokračujícím jednáním s Íránem odkládá bombardování jeho energetických zařízení.
Teherán však následně popřel, že by probíhala jakákoli přímá nebo nepřímá jednání s americkou administrativou. Přesto výnosy domácího desetiletého bondu klesly na 4,75 procenta a indexy amerických akcií uzavřely v pondělí večer o zhruba půldruhého procenta výše, včetně indexu technologických akcií Nasdaq, který se v minulých dnech málem propadl do pásma korekce, tedy desetiprocentního poklesu od nedávných maxim.
