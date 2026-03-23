Trump odložil útoky na íránské elektrárny o pět dní, dává šanci dalším jednáním
- Prezident Donald Trump nařídil pětidenní podmínečný odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu díky dosavadnímu pokroku v jednáních o ukončení války.
- Toto rozhodnutí prodlužuje původní ultimátum na otevření Hormuzského průlivu a jeho trvání závisí na úspěchu dalších diskuzí naplánovaných na tento týden.
- Íránské revoluční gardy v reakci na americkou hrozbu varovaly, že v případě útoku cíleně zasáhnou izraelské elektrárny i zdroje napájející americké základny.
Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany na dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Oznámil to na sociální síti Truth Social s tím, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě.
Odložení vojenských akcí Trump podmínil úspěchem aktuálních schůzek a diskuzí, které podle něj budou pokračovat v tomto týdnu. Dosavadní vyjednávání označil mimo jiné za detailní a do hloubky jdoucí.
Svým rozhodnutím Trump prodloužil sobotní ultimátum, kdy dal blízkovýchodní zemi 48 hodin na úplné otevření Hormuzského průlivu, a to právě pod pohrůžkou zničení íránských elektráren.
Íránské revoluční gardy na to v pondělí reagovaly prohlášením, že v případě takového útoku bude Teherán v odvetě útočit na izraelské elektrárny a také elektrárny zásobující elektřinou americké základny v regionu.
Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Kvůli hrozbám a útokům na lodě ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o 90 procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy i plynu.