ONLINE: NATO zničilo v tureckém vzdušném prostoru raketu z Íránu
- Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu.
- Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu.
- Íránské úřady vyzvaly občany, aby odpoledne vyšli do ulic oslavovat nově zvoleného nejvyššího duchovního Modžtabu Chameneího.
Zprávy ze dne 9. března 2026
Francie chce vyslat obrannou misi do Hormuzského průlivu, oznámil Macron
Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil dnes podle agentur francouzský prezident Emmanuel Macron na Kypru. Cílem bude chránit tankery v oblasti. Podle francouzského prezidenta by se mise mohly účastnit evropské i mimoevropské státy.
Íránská televize označila nového vůdce Modžtabu Chameneího za zraněného ve válce
Moderátoři íránské státní televize při nedělním oznámení jména nového nejvyššího duchovního Modžtaby Chameneího uvedli, že byl zraněn v "ramadánové válce", což je označení, které íránská média používají pro současný konflikt s USA a Izraelem. Analytik ale později v živém vysílaní naznačil, že nyní 56letý Chameneí mohl být zraněn v irácko-íránské válce v 80. letech. Jak byl nový vůdce zraněn, tak z vysílání íránské televize není jasné, napsala agentura AP.
NATO zničilo v tureckém vzdušném prostoru raketu z Íránu, uvedla Ankara
Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Dnes to oznámilo turecké ministerstvo obrany. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo ministerstvo, které neinformuje o případných obětech či škodách.
Podle ministerstva raketu zničily jednotky NATO rozmístěné ve východním Středomoří. Ankara uvedla, že „budou zavedena rozhodně a bez zaváháni všechna opatření proti hrozbám vůči území a vzdušnému prostoru naší země“.
Podle tiskových agentur aliance v Turecku zasahovala proti raketě z Íránu podruhé během nynější války na Blízkém východě, která začala 28. února. Poprvé se tak stalo 4. března. Íránská armáda minulý týden vystřelení rakety na Turecko popřela.
Zprávy ze dne 8. března 2026
Saúdská Arábie hlásí první oběti války s Íránem, zahynuli dva Asiaté
Saúdská Arábie hlásí první oběti války USA a Izraele s Íránem. O život přišli dva lidé s indickým a bangladéšským občanství a dalších 12 Bangladéšanů bylo zraněno poté, co vojenský projektil dopadl do obydlené oblasti. Napsala to agentura AP.
USA a Izrael zaútočily na íránské ropné sklady a zařízení, čtyři mrtví
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů, přičemž zabily čtyři lidi, oznámil podle agentury AFP íránský představitel ve státní televizi. V důsledku úderů na ropná zařízení v sobotu pozdě večer Teheránem a nedalekým Karadžem otřásly výbuchy a objevily se obrovské ohnivé koule, napsal deník The New York Times.
Americká armáda popřela íránská tvrzení o zajatých amerických vojácích
Americká armáda popřela tvrzení tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, že Írán zajal několik amerických vojáků. Napsala to v sobotu pozdě večer agentura Reuters. Podle mluvčího armády se jedná o jednu z dalších íránských lží.
Země na Blízkém východě informují o dalších útocích ze strany Íránu
Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na neděli informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Píší to agentury. Země na Blízkém východě čelí útokům z Íránu od začátku úderů na tuto zemi ze strany Spojených států a Izraele na konci února. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny na Blízké východě, které jsou používány pro údery na jeho území.
Izrael podnikl nové údery na Libanon a Írán, v Bejrútu zemřeli čtyři lidé
Izraelský úder, který v noci na neděli zasáhl hotel v centru Bejrútu, zabil čtyři lidi. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo obrany. Dalších deset lidí zranil. Izraelská armáda uvedla, že cílem úderu v Bejrútu byli velitelé íránských jednotek Kuds. Podle agentury AFP byly slyšet v neděli ráno nové výbuchy na jižním předměstí Bejrútu, které patří k baštám šíitského hnutí Hizballáh, na které Izrael útočí.
Zprávy ze dne 6. března 2026
Ropa kvůli Hormuzskému průlivu citelně zdražuje, Brent je nad 90 USD za barel
Ceny ropy v důsledku ochromení dopravy v Hormuzském průlivu po zahájení americko-izraelského útoku na Írán dnes pokračují v silném růstu. Severomořská ropa Brent se tak poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel.
Krátce po 16:00 SEČ byl barel Brentu dražší o více než šest procent a obchodoval se přibližně za 90,70 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala růst o více než osm procent k 87,80 dolaru za barel.
Buď úplná kapitulace Íránu, nebo nic, prohlásil Trump
S Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace, uvedl dnes americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Po výběru nového vůdce Íránu se podle něj Spojené státy a jejich spojenci zapojí do obnovy země. Trump dříve uvedl, že se musí osobně účastnit výběru íránského lídra a že Spojené státy mají na tuto pozici několik kandidátů.
Zprávy ze dne 5. března 2026
Americký dolar kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zpevňuje ke koši měn. Dolarový index přidává 0,5 procenta a pohybuje se nad 99,2 bodu.
Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího íránského lídra
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil za nepřijatelnou volbu syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Šéf Bílého domu to řekl v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
V Praze přistálo před 17:00 letadlo přepravující Čechy z jordánského Ammánu. Jde o letadlo společnosti Smartwings, které si pronajal stát.
Izrael vyzval statisíce obyvatel předměstí Bejrútu k evakuaci
Izraelská armáda vyzvala dnes odpoledne stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci, píše agentura AFP. Mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem je podle armády zakázán a může znamenat ohrožení lidských životů.
Irácký Kurdistán nesmí být zatažen do konfliktu s Íránem, říká prezident Barzání
Kurdský region nesmí být zatažen do žádného konfliktu, uvedl dnes prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Ničirvan Barzání. Zároveň podle agentury Reuters popřel, že by kurdská vláda vyslala ozbrojence bojovat po boku USA do Íránu. Prohlášení přišlo krátce poté, co byla zveřejněna zpráva o kurdských bojovnících, kteří se se Spojenými státy radili na možném plánu provést útoky v západním Íránu. Děje se tak v den, kdy Írán zaútočil na kurdské separatistické skupiny v Iráku, které údajně chtěly vstoupit na íránské území.
Austrálie a Kanada volají po klidu ve válce proti Íránu, jaderné zbraně odmítají
Australský premiér Anthony Albanese a jeho kanadský protějšek Mark Carney dnes společně vyzvali k uklidnění situace ve válce Izraele a USA proti Íránu, zároveň ale dodali, že Teherán nikdy nesmí získat jaderné zbraně. Carney zároveň přímo nevyloučil, že by se jeho země do konfliktu zapojila, napsala agentura AP.
Setkání obou premiérů v australské metropoli Canbeře se odehrálo den poté, co média informovala o potopení íránské fregaty u Srí Lanky, kterou zasáhla americká ponorka, a sestřelení balistické rakety vypuštěné z Íránu a mířící do vzdušného prostoru Turecka, člena NATO.
Ropa přidává tři procenta
Ceny ropy se ve čtvrtek dál prudce zvyšují. Nahoru je ženou obavy z dlouhodobého narušení dodávek kvůli válce s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem 10:00 SEČ přidávala 3,3 procenta a pohybovala se nad 84 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 3,9 procenta na bezmála 78 dolarů za barel.
Od začátku amerických a izraelských útoků proti Íránu o víkendu vzrostla cena ropy Brent přibližně o 16 procent. V úterý dočasně dosáhla 85,12 dolaru a tedy nejvyšší úrovně od července 2024.
Izrael spustil novou vlnu úderů na Írán
Izraelské letectvo ve čtvrtek ráno zahájilo novou rozsáhlou vlnu vzdušných úderů proti infrastruktuře íránského režimu v hlavním městě Teheránu, oznámila podle tiskových agentur izraelská armáda. Další podrobnosti k útokům neuvedla. Íránská státní média krátce nato sdělila, že svědci hlásí několik výbuchů v Teheránu a také ve městě Karadž, které leží 20 kilometrů západně od metropole.
Írán v noci útočil v Izraeli, nejsou žádní zranění
Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila několikrát poplach. Podle agentury AFP byly v Jeruzalémě byly slyšet výbuchy. Hlášeni ale zatím nejsou žádní zranění a armáda mezitím nad ránem uvedla, že lidé mohou opustit kryty. Mohutná exploze se ozvala také například na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, ale posádka je v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba
Zprávy ze dne 4. března 2026
Čtvrtý armádní repatriační let z Blízkého východu přepravil do Prahy 91 lidí
Čtvrtý armádní repatriační let s Čechy, kteří uvázli na Blízkém východě po americkém a izraelském útoku na Írán, přepravil z Egypta do Prahy 91 lidí. Armádní airbus ze Šarm aš-Šajchu přistál dnes kolem 19:45 na ruzyňském letišti. Vyplývá to z informací na letových aplikacích, počet pasažérů sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Dosud repatriačními lety v armádních speciálech přiletělo víc než 260 lidí. Dalších nejméně 760 lidí se od úterý do Prahy dostalo z Blízkého východu letadly společnosti Smartwings.
Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Informovaly o tom v neděli tiskové agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února. Věrnost novému ajatolláhovi přísahaly íránské revoluční gardy i armáda.
„Ajatolláh Modžtaba Chameneí je jmenován a představen jako třetí vůdce posvátného systému Íránské islámské republiky na základě rozhodujícího hlasování respektovaných členů Shromáždění znalců,“ uvedlo podle agentury AFP toto 88členné uskupení v prohlášení zveřejněném íránskými médii.
Podle tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního vybrali členové Shromáždění znalců nového duchovního vůdce navzdory hrozbám, že se stane terčem útoků. Poděkoval jim za tento výběr a vyzval k jednotě kolem nového ajatolláha.