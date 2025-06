Jaroslav Bukovský: Dost bylo práce. Jak na dividendovou rentu, která poplatí život v Praze?

Dnes se staneme dividendovými alchymisty. A uděláme ještě velký krok dál. Zatímco alchymistům na dvoře Rudolfa II. se z podstaty nikdy nepovedlo vyrobit z obyčejného kovu zlato, naše metoda má výsledky podstatně lepší. Co nás s tímto starobylým řemeslem dnes propojí, bude míra rizika, s nímž náš byznys model bude pracovat. Pokusíme se totiž namíchat dividendové portfolio, které vám bude s relativně únosným vkladem generovat měsíčně takové dividendy, s nimiž vyžijete jako s jediným zdrojem svých příjmů. Tedy alespoň pokud nejste patologicky rozhazovační.

Legendární investorské fórum Wallstreetbets na síti Reddit není jediné, ze kterého se dají čerpat potenciálně geniální strategie. Tím dalším je r/Dividends a nemusíme asi dvakrát vysvětlovat, čím se zabývá. Občas jsou příspěvky diskutérů bláhové a jindy přibarvené. Ale jsou okamžiky, kdy zde investoři s až nečekanou upřímností odhalí svoje know-how a vyloží karty na stůl. My jsme se nechali inspirovat portfoliem údajného čtyřicátníka, který loni dokázal ze svých 600 tisíc dolarů generovat měsíční „rentu“ v průměru kolem 20 tisíc dolarů.

Snadno si vypočítáte, že jde o čtyřicetiprocentní roční dividendový výnos. To je pochopitelně krutopřísný nadstandard, přestože ani třeba taková akciová Praha není se zhruba šesti procenty výnosu zrovna propadákem. Dneska ale odehrajeme prvoligový dividendový zápas, ve kterém půjde do tuhého, a to především mírou volatility inkasovaných dividend. Jednotlivé měsíční výplaty mohou být značně odlišné, pokud vůbec nastanou. Takže přinejmenším řízení cash flow dá zabrat trochu víc než při klasickém inkasu mzdy na účet, ale každý smělý plán má ostatně svá úskalí.

Pochopitelně nevíme, kolik peněz měsíčně utrácíte, takže jsme přijali určité zjednodušení. Vzali jsme jako „benchmark“, a klidně nás chyťte za slovo, průměrnou pražskou čistou mzdu. Hrubého si Pražan vydělá kolem 62,5 tisíce, což bez dětí a dalších „nadstandardních“ odpočtů dělá ve finále něco přes 48 tisíc korun čistého měsíčně. Prostou trojčlenkou aplikovanou na výše uvedeného čtyřicátníka, přičemž se budeme na okamžik tvářit, že nás nebude zajímat pohyb měnových kurzů – konkrétně koruny vůči dolaru, se při požadovaném měsíčním příjmu a daném výnosu dostáváme na nutnou investici ve výši 1,4 milionu korun.

Právě takový vklad by nám za zmíněných předpokladů umožnil měsíčně ínkasovat „rentu“ 48 tisíc korun měsíčně. Částka není malá, na druhou stranu odpovídá třeba povinným dvaceti procentům, která v Praze potřebujete na malý byt tři plus jedna financovaný hypotékou. Pokud je máte, může to být důvodem k přemýšlení. Že jde o nemalé riziko, je jasné, ale pojďme se vydat na vzrušující jízdu a složme si portfolio rentiérských snů z konkrétních nástrojů. Ač některé z nástrojů nejsou použitelné úplně triviálně, pomohou nám přinejmenším otevřít mysl novým myšlenkám.