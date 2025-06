Jaroslav Bukovský: Praha, matička výnosu. Slibuje násobky úroku na spořicím účtu do konce života

Investor, říkejme mu třeba Jarda (shoda jmen je čistě náhodná, věřte mi), nakoupil americké akcie na počátku letošního února, tedy poblíž historického maxima Wall Street. Od té doby ubrala zhruba procento. Což se zdá být vzhledem k prožitým krvákům v uplynulých měsících vlastně jako neuvěřitelné dobré skóre.

Nicméně našince pohřbil vývoj měn. Dolar oproti koruně totiž za tu dobu propadl téměř o dvanáct procent, a nasekal tak česká investorská portfolia na titěrné plátky. Dobře, investor se mohl zahedgeovat. Ale, popravdě, to není levné a ve výsledku to často nepůsobí jako něco, čeho jste skutečně chtěli dosáhnout. Řešení může znít banálně, ve výsledku ale není. Totiž: zůstat doma.

Index S&P 500 udělal za poslední rok kolem dvanácti procent. Jak jsme si řekli, prakticky o všecko obral české investory vývoj měnových kurzů. Pražský index PX vynesl za poslední rok přes čtyřicet procent. To všechno bez měnového stresu. Dobře, ETF na pražský index neexistuje a hned ta existovat nebude, namíchat si ho ale manuálně snad z té hrstky titulů není až takový problém.

A enormní růst českých akcií přitom navíc není podstatou toho, co vám dnes chceme sdělit. Tou jsou totiž dividendy. Dobře, kritici Praze vyčítají, že má samá stará odvětví, která nerostou, a navíc se do vývoje kurzů motá nevyzpytatelná politika. Dobře, ale bonusem byznysového stáří je na burze dividenda. Neinvestujete, tak vyplácíte akcionáře.

A když jsou zrovna na trzích špatné časy a kurzy padají, právě dividendy vám hodí pomocná lana a stejně nakonec v součtu můžete vydělat. A tak: kdo před rokem nakoupil akcie ve struktuře PX, tak je na tom včetně dividend aktuálně takřka přesně o polovinu lépe. A dnes se podíváme na to, kdo a kolik v Praze vyplácí dividendu a proč vám to do roka a do dne vynese zřejmě násobek vašeho spořicího účtu, a to, aniž by rostl kurz akcie. A to pěkně v klídku domácího prostředí. Protože dividendu jen s malou nadsázkou nabízí v Praze skoro každý.