Nový lék na hubnutí překonal i Ozempic. Dramaticky se po něm hubne, o té nejtemnější stránce se zatím nemluví
- Nový lék Retatrutid pomohl pacientům zhubnout až třetinu původní váhy, otázky ale vyvolává možný jojo efekt po vysazení léčby.
- Podobně jako u Ozempicu či Mounjara se očekává, že se část pacientů po ukončení léčby znovu vrátí k přibírání.
- Někteří pacienti užívající Retatrutid popisují kromě zažívacích problémů také změny nálad nebo sexuální touhy.
Experimentální lék na hubnutí Retatrutid od farmaceutické společnosti Eli Lilly vyvolal v posledních dnech obrovský zájem. Ve velké klinické studii totiž pacientům pomohl zhubnout v průměru až 28 procent původní tělesné hmotnosti a některým dokonce více než 30 procent.
Výsledky tak překonaly účinnost současných hitů trhu, jako jsou Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro. Zatímco odborníci mluví o možné revoluci v léčbě obezity, kolem nové generace těchto přípravků se začínají objevovat také otázky týkající se dlouhodobých vedlejších účinků, především návratu váhy po vysazení léčby a možných psychických či sexuálních potíží.
Jak fungují léky na hubnutí nové generace?
Retatrutid funguje odlišně než dnešní nejznámější léky na hubnutí. Semaglutid v přípravcích Ozempic a Wegovy napodobuje hormon GLP-1, tirzepatid v přípravcích Mounjaro a Zepbound působí na hormony GLP-1 a GIP. Retatrutid jde ještě dál — ovlivňuje současně tři hormonální dráhy: GLP-1, GIP a glukagon. Právě proto bývá označován jako takzvaný „triple G“.
Podle výzkumníků tato kombinace nejen výrazně potlačuje chuť k jídlu a prodlužuje pocit sytosti, ale současně zvyšuje energetický výdej organismu. Ve studii třetí fáze, do níž bylo zařazeno zhruba 2500 pacientů s obezitou, lidé užívající nejvyšší dávku zhubli během 80 týdnů v průměru 28,3 procenta své hmotnosti, tedy více než 31 kilogramů. Téměř polovina účastníků přitom dosáhla poklesu váhy alespoň o 30 procent.
Ještě výraznější výsledky zaznamenali lékaři u pacientů s těžší formou obezity. U lidí s BMI nad 35 dosáhl průměrný pokles váhy po dvou letech léčby více než 30 procent a velká část pacientů se dostala pod hranici BMI 30, tedy mimo pásmo obezity.
Jojo efekt
Právě mimořádná účinnost ale zároveň zvyšuje otázku, co se stane po ukončení léčby. Studie společnosti Eli Lilly se totiž soustředila především na efekt během užívání léku. Podrobnější data o tom, jak rychle pacienti po vysazení znovu přibírají, zatím zveřejněna nebyla.
U současných léků podobného typu je přitom jojo efekt dobře zdokumentovaný. Například u semaglutidu, tedy účinné látky v Ozempicu a Wegovy, pacienti po vysazení během jednoho roku znovu nabrali přibližně dvě třetiny ztracené hmotnosti. Podobný efekt zaznamenaly studie také u tirzepatidu obsaženého v přípravcích Mounjaro a Zepbound. Pacienti, kteří léčbu ukončili, začali znovu přibírat, zatímco ti pokračující v terapii si váhu udrželi nebo dále hubli.
Odborníci proto stále častěji upozorňují, že moderní léky proti obezitě pravděpodobně nefungují jako krátkodobá kúra, ale spíše jako dlouhodobá či celoživotní léčba podobná terapii vysokého krevního tlaku nebo diabetu. Organismus po vysazení totiž znovu aktivuje mechanismy podporující hlad a zpomaluje energetický výdej.
Vedle známých zažívacích obtíží se zároveň začínají objevovat informace o méně probádaných psychických a behaviorálních změnách. Britský deník The Guardian upozornil na zkušenosti některých pacientů užívajících retatrutid, kteří popisovali výrazné změny nálad, emoční otupění nebo naopak zvýšenou citlivost a úzkosti. Část lidí také mluvila o změnách sexuální touhy. U některých došlo k poklesu libida, jiní naopak popisovali jeho zvýšení.
Dominantní Eli Lily
Vědci zatím nemají jasné vysvětlení, proč k podobným změnám dochází. Hormony GLP-1 ale nepůsobí pouze na metabolismus a trávení. Receptory se nacházejí také v oblastech mozku spojených s odměnou, motivací nebo regulací emocí.
Samotná studie retatrutidu potvrdila především klasické vedlejší účinky známé už z jiných GLP-1 léků. Nevolnost se objevila asi u 42 procent pacientů užívajících nejvyšší dávku, zhruba třetina měla průjem a více než čtvrtina trpěla zácpou. Lékaři zaznamenali také vyšší výskyt infekcí horních cest dýchacích a močových cest. U části pacientů se objevila takzvaná dysestezie, což jsou nepříjemné pocity pálení, mravenčení nebo jiných nervových vjemů.
Úspěch retatrutidu mezitím dále posiluje dominantní postavení společnosti Eli Lilly na trhu s léky proti obezitě. Firma už dnes díky přípravkům Mounjaro a Zepbound ovládá většinu amerického trhu a očekává se, že samotný retatrutid by mohl během několika let generovat miliardové tržby. Konkurenční Novo Nordisk proto urychluje vývoj vlastních léků nové generace, které mají fungovat na podobném principu.