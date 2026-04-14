Konec akcie z trhu Start? Firmu opouštějí zaměstnanci, investorům prodělala většinu peněz
- Technologickou firmu z pražské burzy kvůli dlouhodobě nevypláceným mzdám opustila drtivá většina zaměstnanců.
- Bývalí pracovníci podali na podnik insolvenční návrh a žádají konkurz, vedení se však brání a označuje celou situaci za pouhou nátlakovou hru.
- Vyhrocený spor už tvrdě dopadl na investory, když srazil hodnotu akcií na historické minimum, což z podniku aktuálně dělá nejztrátovější titul na trhu.
Společnost AtomTrace, která je obchodovaná na pražské burze, má problém. Z firmy mizí zaměstnanci, a to z prozaického důvodu: dlouhé měsíce nedostali výplatu. Fungování byznysu v tomto vysoce sofistikovaném oboru zároveň vzbuzuje otázky ohledně budoucnosti samotné firmy. Své už k situaci řekli investoři: akcii firmy poslali do propadliště. Jen od počátku letošního roku tak ztratila pětasedmdesát procent své hodnoty a stala se zdaleka nejztrátovější akcií pražské burzy.
„V důsledku dlouhodobého neplacení mezd podalo více než devadesát procent zaměstnanců k prvnímu březnovému týdnu okamžitou výpověď z pracovního poměru nebo výpověď dohodou,“ uvádí bývalý zaměstnanec firmy AtomTrace obchodované v segmentu Start na pražské burze Jan Valášek. Jeho vyjádření vyplývá z dokumentu publikovaném v dubnu v insolvenčním rejstříku. Válaškovi má firma dlužit odměny za pět měsíců. „Dlužník se před podáním návrhu vyhýbal konkrétnímu řešení situace a stanovení splatnosti svých závazků nekonkrétními sliby, protože neměl disponibilní prostředky k jejich úhradě,“ tvrdí.
Valášek je jedním ze čtyř zaměstnanců, kteří v polovině března podali na AtomTrace insolvenční návrh. Samotný AtomTrace to považuje za nátlakový prostředek. „Podání insolvenčního návrhu považujeme za nástroj ke zvýšení tlaku na společnost AtomTrace a společnost jej považuje za nedůvodný,“ uvedla v reakci firma s tím, že insolvenční návrh podali bývalí zaměstnanci v okamžiku, kdy se s nimi AtomTrace pokoušel mimosoudně dohodnout na výši plnění. To ale bývalí zaměstnanci odmítají a jako řešení navrhují konkurz, tedy ukončení podnikání firmy.
„AtomTrace je připravena závazky splnit, avšak tomu musí předcházet vzájemná dohoda na jejich výši a způsobu jejich úhrady. Společnost nadále pokračuje ve své podnikatelské činnosti a přijímá opatření k ochraně svého provozu, obchodních vztahů a zájmů všech zúčastněných stran,“ uvedla firma k situaci na svých webových stránkách v sekci pro investory. Na doplňující otázky e15 ale do uzávěrky nereagovala.
Boj o 2,5 milionu
Během zhruba čtyř týdnů od podání insolvenčního návrhu přihlásilo své pohledávky vůči AtomTrace jedenáct zaměstnanců, kteří si nárokují dlužné mzdy v souhrnné výši bezmála 2,5 milionu korun. Spor o dlužné mzdy je neslavným vyvrcholením byznysové story firmy, která vstoupila na pražskou burzu v lednu roku 2019. Investorům tehdy nabídla necelých osm procent akcií a získala částku na prahu devíti milionů korun.
Z upisovací ceny padesáti korun za akcii zbyla do dneška investorům pouhá pětina, akcie se aktuálně obchoduje za deset korun, tedy poblíž historického minima.
Situaci sleduje i pražská burza, která aktuálně vyhlíží vyjádření AtomTrace k insolvenčnímu návrhu. „S firmou průběžně komunikujeme, přičemž sama uveřejnila oznámení, že se nenachází v úpadku. Proto jsme se prozatím rozhodli obchodování nepozastavit a další postup průběžně vyhodnocujeme,“ uvádí mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík.
Majoritním držitelem podílu ve firmě a zároveň jejím hlavním akcionářem zůstal i po IPO finančník Georg Hotar, mimo jiné spoluzakladatel společnosti Photon Energy, rovněž obchodované na pražské burze v segmentu Standard. Zbytek akcií vlastní vědecký tým složený ze spoluzakladatelů z Vysokého učení technického v Brně a minoritní investoři z burzy.
Spin-off slibné technologie
„Pokud by soud potvrdil úpadek, akcionáři budou až poslední v pořadí a jejich investice může být prakticky znehodnocena. I v případě zamítnutí návrhu však bude zásadně poškozena reputace firmy a zkomplikuje se její další vývoj,“ upozorňuje partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička.
Společnost AtomTrace před lety vstupovala na pražskou burzu s velkými plány jako nadějný spin-off brněnského VUT. Pro trh Start, který je vyhrazený malým a středním inovativním firmám, to není příznivá zpráva, jelikož AtomTrace patřil mezi jeho první průkopníky. Podnik si udělal jméno díky technologii LIBS. Jde o metodu, kdy silný laserový paprsek odpaří miniaturní vzorek materiálu a z barvy vzniklé jiskry obratem vyčte jeho přesné chemické složení. Přesto se firma v uplynulých letech opakovaně potýkala se ztrátami, které dosahovaly řádu nižších desítek milionů korun.