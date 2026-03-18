Poprask na pražské burze. Zaměstnanci posílají do insolvence firmu z trhu Start, nevyplácí mzdy
- Skupina bývalých zaměstnanců podala insolvenční návrh na jednu z firem segmentu Start a dožaduje se dlužných mezd za několik měsíců.
- Zatímco věřitelé navrhují rozhodnutí o úpadku a ukončení podnikání firmy, vedení společnosti úpadek odmítá a plánuje závazky bez odkladu vypořádat.
- Akcie firmy, která byla jedním z průkopníků trhu START, se aktuálně obchodují za méně než polovinu své upisovací ceny z roku 2019.
Trh Start na pražské burze zažívá pozoruhodnou událost. Nestává se často, aby některá z veřejně obchodovaných firem čelila insolvenčnímu návrhu. Představu burzy jako společenství byznysové elity dokázal v polovině března mírně nahlodat návrh skupiny zaměstnanců jedné z firem ze segmentu Start, kteří se v něm dožadují dlužných mezd, a to rovnou za několik posledních měsíců. Jako řešení situace přitom navrhují ukončení podnikání této aktuálně veřejně obchodované firmy.
„Dlužník svou povinnost vyplatit mzdu do termínu splatnosti porušil pro měsíce říjen 2025, listopad, prosinec a leden 2026. Splatné závazky dlužníka nebyly do dnešního dne uspokojeny, a to ani po lhůtě splatnosti,“ uvádí bývalý zaměstnanec firmy Petr Masopust, který v technologické firmě AtomTrace pracoval od roku 2021 jako softwarový developer. Firma mu dluží aktuálně ve mzdě přes čtvrt milionu korun plus penále. Insolvenční návrh přitom zmiňuje celkem desítku zaměstnanců firmy, kterým si v dlužných mzdách za poslední měsíce nárokují částku na úrovni kolem 1,2 milionu korun.
