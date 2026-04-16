Kdo to věděl dřív než Wall Street? Komise vyšetřuje podezření z insider tradingu před Trumpovými výroky
- Americká CFTC prověřuje podezřele načasované obchody s ropnými futures před Trumpovými výroky k Íránu.
- Pod drobnohledem jsou nejméně dva případy z posledních dvou týdnů na trzích CME a ICE.
- Případ dál přiživuje podezření, že někdo mohl mít k citlivým informacím přístup dřív než trh.
Americký regulátor vyšetřuje podezřele načasované obchody s ropou před nedávnými výroky prezidenta Donalda Trumpa k válce s Íránem. Informoval o tom Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí. Podle nich se pozornost soustředí na případy, kdy objemy futures kontraktů prudce vzrostly krátce před zásadními oznámeními Bílého domu.
Prověrku vede Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Ta podle Bloombergu zkoumá obchody s ropnými kontrakty na platformách CME Group a Intercontinental Exchange a od obou burz si vyžádala data. Zaměřuje se nejméně na dva případy z posledních dvou týdnů.
Podezření se týká období, kdy ceny ropy prudce reagovaly na vývoj kolem konfliktu s Íránem. Nejprve vyskočily kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu, později kolísaly podle očekávání, zda a kdy se obnoví provoz tankerů v Hormuzském průlivu.
CFTC si podle zdrojů Bloombergu vyžádala mimo jiné takzvané identifikace Tag 50, které mohou pomoci dohledat subjekty stojící za jednotlivými obchody. CFTC ani Intercontinental Exchange věc nekomentovaly. Bílý dům odkázal s dotazy právě na regulátora.
Burza CME v prohlášení uvedla, že s komisí na vyšetřování spolupracuje a na dění na svých trzích důsledně dohlíží. Zároveň dodala, že „jakékoli posuzování tržního chování musí zahrnovat všechna místa obchodování, včetně predikčních trhů jako Polymarket a Kalshi, které nabízejí související produkty s malou nebo nulovou mírou transparentnosti“.
Společnost Kalshi komentář odmítla. Polymarket podle Bloombergu na žádost o vyjádření bezprostředně nereagoval.
Sílí i politický tlak na vyšetřování
Na regulátora zároveň sílí tlak i z politické sféry. Dva demokratičtí senátoři podle Bloombergu vyzvali CFTC, aby možné nesrovnalosti prošetřila. Bílý dům navíc minulý měsíc rozeslal interní memorandum, které zaměstnance varovalo před obchodováním na základě citlivých informací, a to jak na finančních trzích, tak na rychle rostoucích platformách pro sázení na události.
„Tyto podezřelé obchody s ropou vypadají jako otřesný příklad toho, jak insideři manipulují trhem,“ uvedla demokratická senátorka Elizabeth Warrenová. Podle ní je nynější prověrka „začátek, ale CFTC musí dělat svou práci a vyšetřit vše, co vypadá jako insider trading ze strany představitelů Trumpovy administrativy“.
Jedním z případů, které podle Bloombergu vyvolaly otázky, byl 23. březen. Patnáct minut předtím, než Trump oznámil odklad dříve avizovaných úderů na íránskou energetickou infrastrukturu, změnily majitele ropné a akciové futures v objemu miliard dolarů. Prezidentovo vyjádření na síti Truth Social pak poslalo ceny ropy prudce dolů, zatímco akcie zamířily vzhůru.
Podobný vzorec se objevil i před Trumpovým oznámením dvoutýdenního příměří s Íránem ze 7. dubna. Aktivita na trhu s futures tehdy podle zdrojů Bloombergu zesílila už v hodinách před zveřejněním zprávy. Po oznámení následoval pokles cen ropy i plynu.
Podezření od začátku celních válek
Nová prověrka navazuje na starší podezření, která se v posledních měsících objevila kolem obchodů načasovaných těsně před Trumpovými výroky s dopadem na finanční trhy. Pozornost tehdy nebudily jen ropné kontrakty, ale také akciové futures a kryptoměny, s nimiž se obchoduje nepřetržitě i o víkendech.
V předchozích případech trh zaznamenal prudké pohyby anonymních účtů krátce před prezidentovými výroky o clech vůči Číně a následnými změnami tónu ze strany Bílého domu. Právě rychlé obraty v komunikaci vyvolaly otázky, zda někteří obchodníci neměli přístup k citlivým informacím dřív než zbytek trhu.
V případě ropy je citlivost podobných obchodů mimořádně vysoká i proto, že vývoj futures kontraktů se rychle promítá do cen pohonných hmot a následně i do inflačních očekávání. I proto bude americký regulátor pod tlakem, aby ukázal, zda šlo o mimořádně přesně načasované spekulace, nebo o možné zneužití neveřejných informací.
„O podobné případy je obrovský zájem,“ řekl Bloombergu bývalý šéf vynucování pravidel v CFTC Brian Young, dnes partner advokátní kanceláře Jones Day. „Ceny u čerpacích stanic úzce souvisejí s ropnými futures kontrakty, takže jde přímo o peněženky amerických domácností.“