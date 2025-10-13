Kavky nám to sežraly i s navijákem, shrábneme škváru? Bílý dům okrádá svět, podezřívají investoři
Slovy české filmové klasiky: „Rozmohl se nám tady takový nešvar.“ Řeč tentokrát není o používání sprostých slovíček, ale o takzvaném insider tradingu – tedy o podvodu, při němž investor obchoduje cenné papíry na základě neveřejných informací. Jakkoli by ve standardním světě mělo být šokující už jen podezření, že se tohoto podvodu opakovaně a zcela záměrně dopouštějí insideři ze samotného Bílého domu v éře Donalda Trumpa, pro tržní matadory nejde o nic překvapivého. Poslední případ se odehrál nedávno: nově vytvořené investiční účty anonymních majitelů vydělaly během uplynulého víkendu stovky milionů dolarů.
„Atomovou bombu“ seslal na trhy americký prezident v pátek těsně před 23. hodinou SELČ, tedy po uzavření tradičních burz. Oznámil, že nejpozději začátkem listopadu Spojené státy uvalí na čínské zboží dodatečné clo ve výši sta procent. Zdůvodnil to tím, že Čína zavedla omezení na vývoz svých vzácných kovů. Pokud by tak USA skutečně učinily, sazby by vystoupaly zhruba na úroveň, která v dubnu vyvolala paniku na trzích.
Trump rovněž pohrozil, že nedorazí do jihokorejského Soulu na setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, naplánované na přelom října a listopadu. Jen o pár hodin později ale ubezpečil, že schůzku neruší a zřejmě se jí zúčastní.
Obrat své víkendové rétoriky završil nedělním příspěvkem na síti Truth Social, ve kterém v podvečer našeho času sdělil, ať si veřejnost nedělá obavy: „Všechno bude fajn. Vysoce respektovaný prezident Si jen měl slabou chvilku.“ Dodal, že ani jeden z prezidentů nechce uvést svou zemi do krize a že Spojené státy hodlají Číně pomoci, ne jí ublížit.
Donald Trump a insider trading?
Nižší desítky hodin, které uplynuly mezi prvním a posledním vyjádřením, však některým investorům stačily k až „zázračnému“ zbohatnutí na částky, k nimž se běžný smrtelník za celý život ani nepřiblíží. Zatímco jsou klasické burzy o víkendu uzavřené, s kryptoměnami se obchoduje nepřetržitě.
Příkladem podezřelé transakce je masivní shortování bitcoinu, které nově založený anonymní účet zahájil zhruba půl hodiny předtím, než Trump nečekaně pohrozil zvýšením cel. Anonym velmi riskantně vsadil miliony dolarů na pokles hodnoty této kryptoměny – a v reakci na Trumpova slova k němu skutečně došlo.
Podle portálu Yahoo vydělal dotyčný účet jen na této jediné transakci 192 milionů dolarů. On-chain trackery sítě Hyperliquid zároveň ukazují, že o „milionářský“ status přišlo více než 250 kryptopeněženek.
„Má to velmi pravděpodobně parametry insider tradingu,“ říká respektovaný český investor Aleš Vávra. Dodává, že ještě mnohem více peněz bylo možné vydělat pomocí futures kontraktů vázaných na index S&P 500: „Kdyby prezident nová cla oznámil po uzavření obchodování, nikdo by ho nemohl obvinit z manipulace trhu a tuto informaci by zároveň nemohl nikdo zobchodovat. Rozdíl mezi páteční uzavírací cenou futures na S&P 500 a momentální cenou činí zhruba sto bodů. Pak tu máme ještě opce na futures, kde je případná páka, a tedy i teoretický zisk, mnohonásobně vyšší.“
Že víkend přinesl jeden velký podvod na trzích, naznačil i vedoucí týmu investic v Air Bank Petr Žabža. „Nazdar Si, v pátek nám to ty kavky sežraly i s navijákem, tak to zase vytlačíme o trochu výš a shrábneme nějakou škváru, ju?“ Těmito slovy na síti X glosoval Trumpův příspěvek o tom, že „všechno bude fajn“.
Obchodníci, kteří na sociálních sítích přiznávají nenávratnou ztrátu životních úspor, však vyjadřují opačný názor. „Podezření na insider trading působí mimořádně věrohodně. V kontextu toho, že během jediného dne zmizelo z trhu zhruba 400 miliard dolarů, jde o obchod, který patrně vycházel z interních informací. Pokud by se potvrdilo, že někdo měl přístup k neveřejným datům a dokázal je využít k zisku, šlo by o jeden z nejvážnějších případů zneužití moci posledních let,“ míní analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Nejde přitom zdaleka o první podobné podezření od chvíle, kdy se Trump vrátil k moci. „Dubnové oznámení o clech a jejich následné rychlé zrušení bylo prvním signálem, že se kolem rozhodnutí prezidenta pohybuje skupina lidí, která dokáže z informací profitovat dříve, než se dostanou na veřejnost. Tento nový případ působí jako pokračování stejného vzorce,“ dodává Lajsek.
V podobném duchu glosoval jarní dění také Žabža, když konstatoval, že se insider trading patrně stává novým tržním normálem. „Bohužel události uplynulého víkendu nejsou překvapivé. Od příchodu nové administrativy do Bílého domu se to děje a patrně dít bude,“ obává se Vávra.
Pravomoci americké Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) v oblasti kryptoměn jsou omezené. Podle Vávry instituce inklinuje spíše k deregulaci než k vyšetřování a vymáhání práv poškozených: „Komise považuje třeba memecoiny za sběratelskou věc na úrovni baseballových kartiček.“
K podezřelým transakcím dochází v době, kdy jsou americké akciové trhy považovány za „přehřáté“. Jejich růst pohání především víra v bohatou návratnost masivních investic, jimiž technologické společnosti sází na zpeněžení umělé inteligence. S růstem trhů se však zvyšují i obavy z možné korekce – a tedy i jejich křehkost.
„Když se do toho promítne podezření, že samotný Bílý dům může být zdrojem informací pro vybrané obchodníky, jde o systémové riziko. Není potřeba přímý důkaz, aby to poškodilo reputaci – stačí, že se podobné ,náhody‘ opakují příliš často,“ dodává Lajsek. Historická maxima zároveň atakují ceny zlata či stříbra, které jsou považovány za pojistku proti nejistotě.