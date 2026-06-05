Skanzen či brzda Evropy v elektromobilitě. Pomalejší než Česko už jsou jen dvě země
- Za první čtvrtletí letošního roku tvořila elektroauta v Česku 5,2 procenta nových registrací, zatímco v EU byl průměr 15,2 procenta.
- Jejich produkce však v tuzemsku roste, nejvíce jich loni vyrobila Škoda, přes 219 tisíc.
- Proč zaostává Česká republika v implementaci elektromobility oproti jiným evropským zemím?
Čtyři z pěti nových aut prodaných za první tři měsíce letošního roku v Dánsku jsou elektromobily. V Česku je jejich podíl na trhu zhruba čtrnáctkrát menší – s 5,7 procenty zaostává i za mnoha státy východní Evropy a v rámci EU se ve statistice umístily níže už jen Slovensko a Chorvatsko. Vyplývá to z dat zveřejněných Centrem dopravního výzkumu.
Podíl registrací elektromobilů v zemích EU meziročně vzrostl téměř o třetinu – z 15,2 procenta na 19,4 procenta. Pomalejším, přibližně desetiprocentním tempem rostl i český trh, přičemž podíl elektromobilů se zvýšil z 5,2 procenta v prvním kvartálu roku 2025 na současných 5,7 procenta. Růst podílu nových elektromobilů u nás přitom oproti minulému roku zpomalil.
„Český zákazník je konzervativní a elektromobily si jen pozvolna získávají jeho důvěru. Může za to i prakticky nulová podpora ze strany státu a měst, která lidi příliš nemotivuje k pořízení čistě elektrického vozu,“ vysvětluje situaci Petr Horák, mluvčí Svazu dovozců automobilů (SDA).
Minimální úlevy pro elektromobily
Například zmíněné Dánsko zvýhodňuje elektromobily daňovými úlevami, a to nejen na samotné vozidlo, ale i na elektřinu pro nabíjení. Dále s nimi mohou řidiči v některých městech jezdit pruhem pro autobusy a také parkovat zdarma. Bezplatné parkování pro elektromobily a plug-in hybridy ve všech zónách bylo i v Praze, avšak vedení města se ho rozhodlo letos ukončit.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika by měla být možná už příští rok zrušena i další úleva – možnost elektrických aut jezdit po dálnicích zdarma. „Nejde o trestání ani ideologii. Jde o fakta. Elektromobily infrastrukturu opotřebovávají stejně – a kvůli vyšší hmotnosti často i více,“ napsal na síť X ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Osobně se s tímto přístupem neztotožňuji. Vnímám ho jako rezignaci na dlouhodobé evropské cíle v oblasti dekarbonizace dopravy, ke kterým jsme se zavázali. Nová vláda se tímto způsobem vědomě odklání od moderních trendů mobility. Takový postup nás v rámci EU staví do role jakéhosi skanzenu, místo abychom efektivně využili technologický potenciál, který tato transformace přináší,“ komentuje plán vlády Lukáš Dvořáček, expert na elektromobilitu z ČVUT.
Dodává, že by stát měl tento sektor podporovat například zvýšeným příspěvkem na fotovoltaiku pro domácnosti s elektromobilem, a inspiroval by se také Německem, které poskytuje soukromým osobám na nákup elektroauta až šest tisíc eur.
„Dotace nejsou nejšťastnější řešení, protože deformují trh,“ oponuje Horák z SDA. „Existuje ale celá řada dalších způsobů, kterými by se daly elektrické vozy smysluplně podpořit, aby je řidiči využívali tam, kde je to nejvíce vhodné – ve městech,“ doplňuje a jako příklad uvádí zvýhodněné parkovací zóny určené pouze pro elektromobily.
Podle odborníků odrazuje Čechy i vyšší pořizovací cena v porovnání s auty se spalovacími motory. „Ekonomická výhoda jízdy elektromobilem se projeví, pokud máte možnost dobíjet doma, ideálně za pomoci fotovoltaiky,“ vysvětluje mluvčí SDA.
Výroba elektroaut v Česku roste
I přes nižší zájem o elektroauta v Česku se tuzemským výrobcům daří navyšovat jejich výrobu. Vloni výrobci produkci elektromobilů meziročně zdvojnásobili a jejich podíl činil 15,5 procenta. Nejvíce jich vyrobila Škoda – přes 219 tisíc, tedy 23 procent z produkce mladoboleslavské automobilky.
„S rozšiřováním nabíjecí infrastruktury, větší nabídkou modelů a přirozeným obměňováním vozového parku lze nadále očekávat postupné posilování tohoto segmentu,“ dívá se optimisticky do budoucnosti tisková mluvčí Škoda Auto pro český trh Michaela Sklenářová. U dotačních programů považuje za důležité, aby byly dlouhodobé, předvídatelné a dobře komunikované.
Škoda je u nás tahounem také v prodejích elektromobilů. Za první kvartál letošního roku obsadila podle Centra dopravního výzkumu se svými SUV modely první dvě příčky. Enyaq na prvním místě tvořil pětinu všech prodaných čistě elektrických vozidel, druhý Elroq měl podíl 16,5 procenta. Třetí Tesla Model Y se umístila až s odstupem s podílem 10 procent.