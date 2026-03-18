Král balíkomatů a sousto pro PPF. Polský InPost oznámil rekordní čísla, odkup může začít v dubnu
- Polský InPost vykázal díky agresivní expanzi na Západ prudký nárůst tržeb i objemu zásilek, čímž upevnil svou pozici evropského lídra.
- Skupina PPF hraje klíčovou roli v mezinárodním konsorciu, které plánuje ovládnout celou společnost a stáhnout její akcie z burzy.
- Proces akvizice nabírá na obrátkách, přičemž je již znám hrubý harmonogram transakce.
Polský král balíkomatů InPost, který je předmětem akvizičního zájmu tuzemské skupiny PPF, oznámil rekordní čísla svého byznysu za loňský rok. Primárně agresivní expanze na západních trzích podpořená akvizicemi vyústila v téměř čtvrtinový nárůst přepravených zásilek a dokonce třetinový růst tržeb.
Firma tak svými výsledky opodstatnila zájem akvizičních predátorů z konsorcia, jehož součástí je česká skupina PPF. Už před týdnem, tedy měsíc po prvotním vyjádření záměru konsorcia skoupit všechny akcie polské firmy a stáhnout ji z amsterdamské burzy, přitom InPost oznámil pokrok v akvizičních jednáních.
„Dosáhli jsme rekordních objemů i tržeb a nadále rozšiřovali naši vedoucí pozici v celé Evropě, a to vše při integraci akvizic a masivních investicích do naší sítě, technologií a provozu,“ uvedl ve výsledkové zprávě zakladatel a šéf skupiny InPost Rafał Brzoska.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!