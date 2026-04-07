Miliardová sázka na Taylor Swift a Beatles. Bill Ackman ovládl Universal Music
- Investiční manažer Bill Ackman ovládl Universal Music v rámci fúze, která hudebního giganta oceňuje na 40 miliard dolarů.
- Investor sází na stabilitu příjmů z hudebních práv, které přirovnává k výnosům z nemovitostí.
- UMG pod Ackmanovým vedením plánuje těžit z rozvoje umělé inteligence a expanze na asijské trhy.
Americký miliardář a vlivný investor Bill Ackman dokončil jednu z nejvýznamnějších transakcí své kariéry. Jeho investiční holding Pershing Square Holdings oznámil finální dohodu o fúzi se společností Universal Music Group (UMG), která je největším hudebním vydavatelstvím na světě. Jak uvádí portál CNBC, tato strategická operace oceňuje hudebního giganta na více než 40 miliard dolarů.
Ackman, který se dlouhodobě zaměřuje na nákupy podhodnocených společností se silným tržním postavením, tak podle komentátorů tímto krokem potvrzuje svou víru v trvalou hodnotu autorských práv a duševního vlastnictví v digitální éře streamingu. Transakce vyvolala okamžitou reakci na akciových trzích, kde investoři oceňují zejména stabilitu příjmů, které katalog UMG generuje.
Ackman si koupil třetinu trhu s hudbou a legendární jména
Universal Music Group ovládá přibližně třetinu světového hudebního trhu a pod svými křídly má největší hvězdy současnosti i legendy historie, jako jsou Taylor Swift, Drake, Billie Eilish nebo katalog The Beatles. Právě exkluzivní vlastnictví práv k těmto tvůrcům tvoří „neprostupný příkop“ kolem byznysu UMG, který Ackmana přitáhl.
V době, kdy se finanční trhy potýkají s volatilitou a nejistým výhledem na úrokové sazby, představují licenční poplatky ze streamovacích platforem jako Spotify nebo Apple Music extrémně předvídatelný peněžní tok. Podle analytiků z Wall Street se tak hudební práva stávají novou třídou aktiv, která se svou stabilitou blíží investicím do nemovitostí nebo infrastruktury, ovšem s mnohem vyšším potenciálem růstu v rozvíjejících se regionech.
Fúze s Pershing Square přichází v době, kdy hudební průmysl prochází další transformací vyvolanou rozvojem umělé inteligence. Bill Ackman v prohlášení pro investory zdůraznil, že UMG je v ideální pozici, aby z AI profitovala, namísto toho, aby jí byla ohrožena.
Společnost již dříve uzavřela strategická partnerství s technologickými giganty, aby zajistila spravedlivé odměňování umělců za užití jejich hlasů a děl v rámci trénování modelů umělé inteligence. Ackmanova podpora dává vedení UMG v čele s Lucianem Graingem silný mandát k další agresivní expanzi a technologickým inovacím, které by měly zajistit dominantní postavení firmy i v příští dekádě, kdy se očekává masivní nárůst konzumace digitálního obsahu v Asii a Latinské Americe.
Konečně mu to vyšlo
Struktura transakce je pro Ackmana typická – využívá k ní svůj holding kótovaný na burze v Londýně a Amsterdamu, což mu umožňuje dlouhodobý investiční horizont bez tlaku na krátkodobé výsledky. Akcionáři Pershing Square získají skrze tuto fúzi přímý podíl v lídrovi hudebního trhu, což je strategie, kterou miliardář úspěšně aplikoval již v minulosti u firem jako Chipotle nebo Hilton.
Analytici oslovení serverem CNBC připomínají, že Ackman o podíl v UMG usiloval již před několika lety prostřednictvím své speciální akviziční společnosti (SPAC), ale tehdy transakci zablokovali regulátoři. Tentokrát je však fúze strukturována přímo, což minimalizuje právní rizika a dává investorům jasnou perspektivu společného růstu.
Závěrečný verdikt trhu je jednoznačný: spojení Ackmanova finančního génia a největšího hudebního katalogu světa vytváří entitu, kterou bude velmi obtížné v budoucnu vyzvat. Zatímco ostatní vydavatelství jako Warner Music nebo Sony Music bojují o podíly na trhu, UMG s podporou Pershing Square získává kapitálovou sílu pro další nákupy katalogů i menších nezávislých vydavatelství.
Pro české investory je tato zpráva zajímavá zejména v kontextu rostoucího zájmu o alternativní investice. Hudba se ukazuje jako odolná vůči ekonomickým recesím – lidé přestávají kupovat drahé zboží, ale své předplatné na streaming si v drtivé většině ponechávají, což z Universal Music Group dělá stabilní pilíř každého moderního portfolia.