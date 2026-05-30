Předplatné

Sice nadáváme, ale žijeme v nejbohatší éře našich dějin, říká šéf rozpočtové rady Hampl

FLOW Hampl

FLOW Hampl Zdroj: Michaela Szkanderová

Veronika Jonášová
Veronika Jonášová
Diskuze (0)
  • Schválený státní rozpočet je podle šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla mimo zákonné limity a vláda svévolně mění pravidla. 
  • Podle uznávaného ekonoma se mají Češi dobře, přesto mají pocit, že jsou chudí.
  • Za poslední roky zažilo Česko nejrychlejší nárůst bohatství v historii. 

Česká republika má za sebou období hlubokých krizí – od energetické přes inflační až po geopolitické otřesy. Přesto se podle ekonoma a předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla mají Češi dobře a ekonomika krizím dobře odolává. Největší problém země je podle něj v hlavě občanů. Podle Hampla mají Češi jako národ vrozenou vlastnost vidět budoucnost černě a jsou pesimisté.

To jim brání užít si fakt, že žijí v jedné z nejbohatších a nejlepších epoch historie. „To je náš dlouhodobý problém. Všichni máme pocit, že jsme chudí a žijeme v chudé zemi. To je prostě čistě psychologický moment. Důvod neznám a kdo mi to vysvětlí, dostane pivo,“ vysvětluje Hampl v pořadu FLOW. 

VIDEO: Vláda ordinuje ekonomice pivo a bůček, riskujeme infarkt, říká šéf rozpočtové rady Hampl

Video placeholder
FLOW: Vláda ordinuje ekonomice pivo a bůček, riskujeme infarkt, říká šéf rozpočtové rady Hampl • e15

Ani současnou geopolitickou krizi kolem Hormuzského průlivu nevidí černě. Podle jeho slov zemi sice čeká vyšší inflace, ale nestane se nic dramatického. Rozhodně nepřijde taková situace a bezprecedentní inflace, kterou si občané prošli třeba v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině. 

Půjčujeme si i na běžné výdaje 

Vrásky Hamplovi však dělá utrácení současné vlády, které podle něj zadělává Česku na obrovský problém do budoucna. Česká republika se ocitla v situaci, kdy si musí půjčovat peníze i na běžné výdaje a „složenky“. Schválený státní rozpočet s deficitem 310 miliard korun je podle ekonoma mimo zákonné limity. Navíc tvrdí, že současná vládní garnitura už na rozdíl od té předchozí ani nepředstírá, že chce rozpočtová pravidla dodržovat a raději je rovnou mění.

Za přímo toxický považuje Hampl mix výjimek v nově schválené novele, která mění pravidla veřejných rozpočtů. Opatření umožňuje řadu kontroverzních změn – mimo jiné vyjímat větší výdaje na obranu či strategické stavby mimo standardní rámce až do roku 2036 nebo možnost navýšit výdaje státu v případě ohrožení bezpečnosti na základě vágních odůvodnění o stovky miliard korun. 

Které části novely považuje za nejvíc problematické? A jaké systémové dopady bude mít pro Evropu geopolitická krize? Podívejte se na celý rozhovor pro pořad FLOW, kde tato témata probrala Veronika Jonášová s Mojmírem Hamplem podrobněji.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů