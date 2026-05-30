Čína nepouští své experty na AI za hranice, chce uchránit svoje technologie před USA
- Čína nově omezuje zahraniční cesty pro špičkové experty na umělou inteligenci ze soukromých firem.
- Cílem Pekingu je ochránit vlastní technologie a dohnat náskok Spojených států v této oblasti.
- Opatření se dotýká i gigantů jako Alibaba nebo DeepSeek a komplikuje jim nábor talentů.
Čína omezuje výjezdy do zahraničí pro špičkové odborníky soukromých firem, kteří pracují v oblasti umělé inteligence. Chce chránit svou technologii a dohnat náskok Spojených států v této klíčové oblasti. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Opatření se týká například pracovníků společností Alibaba nebo DeepSeek.
Podle zdrojů Bloombergu začaly úřady zavádět omezení pro osoby zapojené do pokročilé práce v oblasti umělé inteligence, které mají pro zemi strategický význam. Před cestou do zahraničí potřebují schválení příslušných orgánů.
Peking již léta uplatňuje cestovní omezení pro klíčové pracovníky od prominentních vysokoškolských výzkumníků přes jaderné vědce až po manažery státních firem. Nyní se vláda zaměřuje na talenty v oblasti AI. Mezi klíčovými odborníky z oboru, kteří byli informováni o tom, že se na ně budou taková omezení vztahovat, jsou zakladatelé startupů i výzkumní a vedoucí pracovníci.
Vláda omezuje i soukromé firmy
Je známo, že v Číně si státní podniky ponechávají pasy svých vedoucích pracovníků a funkcionářů místní Komunistické strany. Jak ale Bloomberg upozornil, neobvyklé ale je, že vláda rozšiřuje cestovní omezení i na soukromé firmy. Úřady také přidávají na seznam jednotlivce na základě posouzení jejich zásadního významu pro zemi, nikoli pouze na základě jejich postavení nebo zařazení v zaměstnání, uvádějí zdroje Bloombergu.
Opatření ohrožují schopnost dotčených čínských firem najímat a udržovat si talenty. Mohou také prohloubit obavy ohledně rozsahu vládních zásahů do odvětví. Nedávno vyvolalo překvapení rozhodnutí Pekingu zablokovat americké společnosti Meta plán na převzetí čínského startupu Manus, který se zaměřuje na vývoj takzvané agentní umělé inteligence.