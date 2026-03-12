Ropa kvůli válce s Íránem zdražuje, Brent přechodně překonal 100 dolarů
- Ropa kvůli válce s Íránem prudce zdražuje, Brent se dočasně dostal nad 100 dolarů za barel a WTI překročila 92 dolarů.
- Boje a útoky v oblasti Hormuzského průlivu ochromily dopravu, která tudy klesla o 90 procent, a ohrožují významnou část světových dodávek ropy a plynu.
- IEA reaguje rekordním uvolněním nouzových zásob, trh ale dál děsí íránské hrozby a další eskalace konfliktu.
Ceny ropy v důsledku války s Íránem pokračují v silném růstu. Severomořský Brent se přechodně dostal nad 100 dolarů za barel, kolem 7:30 SEČ potom vykazoval nárůst ceny o necelých sedm procent na 98,20 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 6,4 procenta nad 92,90 dolaru za barel.
Omán evakuoval všechny lodě z klíčového vývozního terminálu u Hormuzského průlivu a v iráckých vodách v noci na dnešek íránské lodě naložené výbušninami zasáhly dva tankery s palivem, které začaly hořet. Dalším znakem napětí je, že čínské rafinérie začaly rušit dohodnuté dodávky rafinovaných paliv, včetně benzinu a nafty, uvedla agentura Bloomberg.
Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války klesla o 90 procent. Při normálním provozu úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Banka Citigroup odhaduje, že kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv trh s ropou přichází o sedm až 11 milionů barelů denně.
Tři lodě zasáhly projektily
Ve středu tři lodě u břehů Íránu zasáhly projektily, oznámila britská vojenská námořní služba (UKMTO) s tím, že jedno z plavidel bylo zasaženo v Hormuzském průlivu zhruba 11 námořních mil (20 kilometrů) severně od Ománu.
Írán ve středu pohrozil, že přejde od odvetných úderů v reakci na útoky k nepřetržitým útokům na protivníky. „Nedovolíme, aby se ani jeden litr ropy dostal do USA, k sionistům (Izraeli) a jejich partnerům. Jakékoli plavidlo nebo tanker směřující k nim bude legitimním cílem,“ uvedl podle agentury Reuters mluvčí centrálního íránského velení Ebráhím Zolfakarí. Zároveň pohrozil růstem ceny ropy na 200 dolarů za barel.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve středu oznámila, že uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv, jednomyslně se na tom dohodlo 32 členských zemí. Jde o reakci na narušení trhu s ropou kvůli dopadům války na Blízkém východě, oznámil výkonný ředitel IEA Fatih Birol na mimořádném zasedání organizace.
Oznámený objem výrazně převyšuje 182 milionů barelů, které členské státy uvolnily na trh ve dvou vlnách v roce 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. „Potíže, kterým čelíme na trhu s ropou, nemají v historii obdoby. Proto jsem velmi rád, že členské země IEA reagovaly bezprecedentním kolektivním nouzovým opatřením,“ uvedl Birol.
List The Wall Street Journal (WSJ) minulý týden informoval, že Kuvajt začal omezovat těžbu na některých ropných polích, protože mu došly kapacity pro uskladnění nahromaděné ropy.