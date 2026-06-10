Ropa zdražuje. Trh reaguje na napětí na Blízkém východě a analytici vyhlížejí hranici 100 dolarů
- Ceny ropy výrazně rostou a Brent se blíží k 93 dolarům za barel kvůli obavám z eskalace konfliktu a hrozbám Donalda Trumpa vůči Íránu.
K růstu cen přispělo i nečekaně prudké snížení zásob ropy v USA, které klesly o 7,2 milionu barelů.
Doprava přes klíčový Hormuzský průliv zůstává ochromená a analytici z JPMorgan odhadují, že cena Brentu se letos udrží kolem 100 dolarů.
Ceny ropy se dnes zvyšují kvůli obavám z eskalace konfliktu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent kolem 16:40 SELČ vykazovala nárůst o téměř 1,7 procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 93 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes 2,2 procenta, vrátila se tak nad 90 dolarů za barel.
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru se stanicí Fox News prohlásil, že zvažuje nové vojenské údery na íránské elektrárny a mosty. Na své sociální síti Truth Social šéf Bílého domu napsal, že Írán bude muset zaplatit za protahování rozhovorů o mírové dohodě.
K růstu cen ropy přispěla rovněž dnešní zpráva amerického Úřadu pro energetické informace (EIA), podle které se zásoby ropy v USA minulý týden snížily o 7,2 milionu barelů na 426,5 milionu barelů. Analytici přitom v anketě agentury Reuters očekávali mírnější pokles, a to o čtyři miliony barelů.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.
V úterý se ceny ropy snížily o zhruba tři procenta. „Naděje na (mírovou) dohodu v posledních dnech tlačily ceny ropy dolů, ačkoli dodávky přes (Hormuzský) průliv zůstávají omezené,“ uvedl analytik Giovanni Staunovo ze společnosti UBS. „Trh nyní zjevně čeká na to, jaké další kroky americký prezident Trump podnikne,“ dodal.
Analytik Tamas Varga z firmy PVM uvedl, že růst cen ropy v poslední době brzdí rovněž nižší dovoz této suroviny do Číny. Upozornil také, že některé lodě Hormuzským průlivem proplouvají, ačkoli objem dopravy zůstává hluboko pod předválečnými úrovněmi. Analytici ze společnost JPMorgan předpovídají, že průměrná cena ropy Brent se ve zbytku roku bude pohybovat kolem 100 dolarů za barel.