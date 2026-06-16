SpaceX vybrala z IPO o deset miliard dolarů více, než plánovala. Její hodnota stoupla na 2,5 bilionu
- SpaceX díky obřímu zájmu investorů navýšilo výnos ze svého historického IPO na 85,7 miliardy dolarů.
Akcie firmy po debutu na burze prudce vzrostly, což vyhnalo tržní hodnotu na 2,5 bilionu dolarů a Elona Muska na pozici prvního bilionáře světa.
Společnost zároveň oznámila, že bude své hospodářské výsledky publikovat netradičně pouze na svém webu a síti X.
Společnost SpaceX, kterou založil Elon Musk, získala z primární nabídky akcií (IPO) o více než deset miliard USD (208,2 miliardy Kč) více, než se původně předpokládalo. Celkový výnos z nabídky tak činil 85,7 miliardy USD, firma původně uváděla, že získala 75 miliard USD. Nabídka SpaceX se stala největší primární nabídkou všech dob.
SpaceX oznámila, že upisovatelé využili takzvanou greenshoe opci, což je běžný mechanismus při vstupu firem na burzu, který umožňuje prodat dodatečné akcie nad původně plánovaný objem. Upisovatelé prostřednictvím této opce nakoupili dalších 83,3 milionu akcií. Společnost původně v rámci IPO prodala 555,56 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus, a získala tak 75 miliard dolarů.
Akcie SpaceX při pátečním debutu na burze Nasdaq vzrostly o 19 procent. Dalších 19,6 procenta si přispaly v pondělí, kdy uzavřely na ceně 192,50 dolarů. Tržní kapitalizace firmy stoupla na 2,5 bilionu dolarů. Musk se díky nabídce stal prvním bilionářem na světě.
SpaceX také oznámila, že bude zveřejňovat čtvrtletní a roční hospodářské výsledky a další důležité zprávy výhradně prostřednictvím svých internetových stránek a na sociální síti X, nikoli prostřednictvím distribuční služby zpravodajských agentur. Tento krok představuje odklon od standardních postupů firemní komunikace, která obvykle zahrnuje využití agentur jako Business Wire nebo PR Newswire k oslovení širokého publika investorů a médií, upozornila agentura Reuters.
Raketová technika
Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo na vývoj umělé inteligence (AI), kromě toho provozuje i satelitní síť Starlink. Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.
SpaceX loni vykázal čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve firma hospodařila s čistým ziskem 791 milionů dolarů a měla tržby 14 miliard dolarů.
Nabídka SpaceX se stala první zkouškou zájmu investorů o plánovanou vlnu obrovských velkých primárních úpisů, mimo jiné společností zaměřených na AI, jako jsou Anthropic a OpenAI.