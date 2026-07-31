Jedno rozhodnutí změnilo vše. Německý kancléř bojuje o politické přežití
- Friedrich Merz čelí odporu v CDU po sporné výměně oblíbeného ministra.
- AfD míří k úspěchu v zemských volbách a kancléřova obliba klesla na 13 procent.
- Merz s Macronem mezitím prosazuje evropský rozpočet i tvrdší postup vůči Číně, píše businessový newsletter 11am.
Výměna na několika vládních postech měla nepopulárnímu německému kancléři pomoci před podzimními zemskými volbami, v nichž může triumfovat krajní pravice. Friedrich Merz však rošádou naštval tolik spolustraníků, že se pod ním začíná kývat židle. A to v době, kdy se s Francií pokouší prosadit co nejvíc evropských projektů, dokud to ještě jde.
Kancléř nedávno vyvolal v Křesťanskodemokratické unii (CDU) vlnu nevole svým rozhodnutím bez vysvětlení vyměnit velmi oblíbeného ministra dopravy Patricka Schniedera. Populárního ministra, se kterým se neshodoval na způsobu vedení resortu, investicích ani tempu oprav zanedbaných silnic a železnic, propustil na poslední chvíli esemeskou, aniž by za něj měl předem připravenou adekvátní náhradu.
Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung teď v CDU vládne mrazivá nálada a někteří poslanci otevřeně mluví o budoucnosti strany bez Merze v jejím čele. Vhodná příležitost by podle zdrojů FAZ mohla přijít už příští léto po zemských volbách v Severním Porýní-Vestfálsku, po nichž by Merze mohl nahradit tamní populární premiér za CDU Hendrik Wüst.
Jeho odchod by přitom dále oslabil francouzsko-německé partnerství, které se i přes určité rozpory snaží plnit roli motoru Evropské unie a určovat její agendu. Merz se s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem snaží prosadit důležité společné projekty, jako je unijní rozpočet na příštích sedm let nebo ochranná opatření proti přílivu levných čínských dovozů do EU.
Obě země se však potýkají s rostoucí popularitou krajní pravice, jež by ve Francii mohla už příští rok stanout v čele vlády. Její kandidátka Marine Le Penová prosazuje drastické osekání příspěvků Francie do společného evropského rozpočtu.
V Německu zase frustrace z hospodářského a politického marasmu vhání tamní voliče do náruče krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která vévodí celostátním průzkumům a v září by mohla poprvé v dějinách Německa v Sasku-Anhaltsku sestavit zemskou vládu.
Podle webu Politico se může pro Merze situace v CDU vyostřit právě po podzimních zemských volbách, jež kromě Saska-Anhaltska proběhnou také v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. Ve všech těchto oblastech AfD podle průzkumů míří k výraznému úspěchu.
Nízká obliba provází Merze už od začátku. Je totiž prvním poválečným kancléřem, kterého parlament navzdory pohodlné vládní většině nezvolil na první pokus. Podle stanice ARD je nyní s prací kancléře spokojeno pouze 13 procent Němců.
Rozhádaná koalice CDU se socialisty (SPD) přes rok nebyla schopna se dohodnout na potřebných hospodářských a sociálních reformách a nakonec přišla s kompromisem, jenž podle ekonomů bude mít jen zanedbatelné dopady. Německo se přitom potýká s vážnými ekonomickými problémy: růst lavíruje na pouhých 0,4 procenta a celá průmyslová odvětví včetně automobilového průmyslu omezují výrobu. Většina Němců nevěří, že se Merzova vláda předčasně nerozpadne.
Podobně jako Merz je na domácí scéně nepopulární také francouzský prezident Macron. Ten už svůj mandát příští rok nebude moci obhájit a opírá se o středovou menšinovou vládu, která pro své zákony v roztříštěném parlamentu jen velmi obtížně nachází podporu. Frustrace Francouzů z politického chaosu pomáhá Marine Le Penové, jež by poprvé mohla ve volbách zvítězit.
Dokud to ještě jde
Lídři obou zemí se tedy rychle snaží na evropské scéně zachránit, co se dá. Vidět je to zejména na změně postoje Berlína k Číně a protekcionistickým opatřením, jako jsou například ochranná cla na dovoz levného čínského zboží, které ohrožuje evropský průmysl. Evropská unie denně doveze čínské zboží, jehož hodnota převyšuje o miliardu eur (24,2 miliardy korun) evropské vývozy do Číny.
Takovým opatřením se přitom Německo dosud bránilo. Čína byla minulý rok jeho nejdůležitějším obchodním partnerem a pro některé tamní velké firmy, jako jsou hlavně automobilky, asijská velmoc představuje největší globální trh s miliardovými výnosy.
Podle agentury Bloomberg se však nyní Berlín připravuje na možnou obchodní válku s Čínou. Začíná si totiž vytipovávat možné mocenské páky v dodavatelských řetězcích, jako je například pro čínský průmysl nepostradatelná pokročilá německá polovodičová optika, jež by se daly proti Pekingu použít.
Web Politico také informoval, že Německo a Francie jednají o vzájemných kompromisech v evropských agendách. Paříž by souhlasila s německým požadavkem na zmírnění plánovaného ukončení prodeje nových aut se spalovacími motory v EU do roku 2035, zatímco Berlín by na oplátku podpořil francouzský požadavek, aby se o unijní dotace a veřejné zakázky v budoucnu mohly ucházet pouze firmy z členských států a EU, a nikoli i z přidružených zemí, jako například Velká Británie či Kanada.