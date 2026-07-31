Zapomeňte na Itálii či Španělsko. Turisté masově objevují úplně jiné země
- Které země překvapivě předběhly tradiční evropské destinace?
- Proč lákají stále více turistů?
- Jak se vyrovnávají s miliony nových návštěvníků?
Tradiční turistické velmoci tentokrát ustupují do pozadí. Žebříček sestavený podle dat OECD Tourism Trends and Policies 2026 ukazuje, které destinace po pandemii rostly nejrychleji a jak výrazně se proměňuje mapa světového cestování.
10. Dánsko
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +22 %
Dánsko v roce 2025 zaznamenalo přes devět milionů příjezdů zahraničních turistů, tedy o 22 procent více než před pandemií. Země se přitom snaží další růst cestovního ruchu spojit s udržitelností – rozšiřuje infrastrukturu pro elektromobily, podporuje cyklistiku a chce, aby do roku 2030 získalo základní ekologickou certifikaci 70 procent ubytovacích zařízení. K odpovědnějšímu chování motivuje i samotné návštěvníky: kodaňská iniciativa CopenPay je odměňuje například kávou zdarma za sběr odpadků z městských kanálů.
9. Srbsko
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +27 %
Balkánský region turisticky výrazně posiluje a Srbsko z tohoto trendu těží. V roce 2025 do země dorazilo přibližně 2,35 milionu zahraničních turistů, o 27 procent více než před pandemií. Některé zavedené evropské destinace, jako jsou Německo nebo Itálie, přitom na své výsledky z roku 2019 stále nedosáhly. Srbsko se tak zařadilo mezi evropské země s nejvýraznějším procentuálním růstem mezinárodních příjezdů.
8. Norsko
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +28 %
Severské země získávají na popularitě jako chladnější alternativy pro letní dovolenou, což podporuje i trend označovaný jako „coolcation“. Norsko zaznamenalo oproti roku 2019 nárůst počtu zahraničních turistů o 28 procent, přičemž jen během roku 2025 se jejich počet zvýšil o dalších 12,5 procenta. Turistický byznys tu ale silně doplácí na sezonní výkyvy – 59 procent všech přenocování zahraničních návštěvníků se koncentruje do pouhých tří měsíců. Norsko proto v roce 2025 přijalo zákon, který obcím nejvíce zatíženým cestovním ruchem umožní zavést poplatek ve výši tří procent z ceny komerčního ubytování bez DPH. Obce jej však mohou začít vybírat nejdříve od ledna 2027.
7. Chile
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +33 %
Chile patří k nejrychleji rostoucím turistickým destinacím Jižní Ameriky. V roce 2025 zemi navštívilo přes šest milionů zahraničních turistů, tedy o 33 procent více než před pandemií. Příjmy od zahraničních turistů se mezi roky 2023 a 2024 reálně zvýšily o 29,6 procenta. Projednávaný zákon navíc počítá s poplatkem ve výši 1,25 procenta z ceny ubytování zahraničních turistů, jehož výnos by financoval propagaci země v zahraničí. Chile zároveň pracuje na rozšíření leteckého spojení a modernizaci silniční sítě, aby zlepšilo dostupnost oblastí s vysokým turistickým potenciálem a rozptýlilo návštěvníky i mimo nejvyhledávanější lokality.
6. Japonsko
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +34 %
Japonsko zažívá turistický boom, který je patrný i mezi českými cestovateli. Čeští prodejci letenek už v roce 2024 hlásili prudký růst zájmu a Tokio zařadili mezi své nejprodávanější asijské destinace. Zemi v roce 2025 navštívilo téměř 42,7 milionu zahraničních návštěvníků, o 34 procent více než před pandemií. K růstu přispěl slabý jen i návrat čínských cestovatelů – v roce 2024 se návštěvnost zvýšila o 47,1 procenta a v roce 2025 o dalších 15,8 procenta. Enormní zájem ale vytváří tlak na nejpopulárnější místa. Japonsko proto například zavedlo registrace, poplatky a omezení vstupu při výstupu na horu Fudži. Od července 2026 navíc ztrojnásobilo daň vybíranou při odjezdu ze země z 1 000 na 3 000 jenů.
5. Kolumbie
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +45 %
Cestovní ruch v Jižní Americe je na strmém vzestupu a Kolumbie patří k jeho nejvýraznějším tahounům. V roce 2025 zaznamenala o 45 procent více zahraničních návštěvníků než před pandemií, přestože oproti rekordnímu předchozímu roku návštěvnost oslabila. Vláda další rozvoj odvětví podporuje mimo jiné z poplatku vybíraného při mezinárodních leteckých příletech. Úřady navíc prosazují vládní strategii Turismo 4.0. Její pomocí chtějí urychlit digitální transformaci a nabídnout lepší digitální nástroje místním podnikatelům.
4. Brazílie
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +46 %
Brazílie patří k hlavním tahounům rekordního růstu cestovního ruchu v Jižní Americe. V roce 2025 přivítala téměř 9,3 milionu zahraničních turistů, o 46 procent více než před pandemií. Zájem navíc dál prudce stoupá – jen oproti roku 2024 se počet příjezdů zvýšil o dalších 37 procent. Nejvíce návštěvníků přijíždí ze sousední Argentiny, na kterou připadá více než třetina zahraniční klientely. Turisté v zemi během roku utratili téměř 7,9 miliardy dolarů, nominálně o 31 procent více než v roce 2019. Brazílie zároveň s dvouletým předstihem překonala vládní cíl, podle něhož měla hranici 8,1 milionu zahraničních turistů pokořit až v roce 2027.
3. Egypt
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +47 %
Silná poptávka po dovolených ve Středomoří a severní Africe posunula Egypt na třetí místo žebříčku. V roce 2025 zemi navštívilo téměř 18,9 milionu zahraničních turistů, o 47 procent více než před pandemií. Vláda chce růst podpořit rozsáhlými investicemi a do roku 2030 navýšit hotelovou kapacitu z 228 tisíc na 300 tisíc pokojů. Vedle pláží Rudého moře a starověkých památek se snaží přilákat návštěvníky také do méně známých částí země. Současně pracuje na sjednocení různých typů turistických víz do jednoho systému, který má cestovatelům zjednodušit vstup.
2. Maroko
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +53 %
Maroko výrazně těží z rostoucího zájmu o severní Afriku. V roce 2025 přivítalo téměř 19,8 milionu zahraničních turistů, o 53 procent více než před pandemií, a obsadilo tak druhé místo žebříčku. Jen oproti předchozímu roku návštěvnost vzrostla o dalších 14 procent. Vláda chce na turistický boom navázat programem Go Siyaha, který má do konce roku 2026 pomoci rozšířit nabídku služeb, zábavy a volnočasových aktivit na více než 1 700 místech. Maroko se tak snaží nabídnout návštěvníkům víc než jen historická města a přímořská letoviska a zároveň si udržet vysoké tempo růstu.
1. Saúdská Arábie
Nárůst turistů v letech 2019–2025: +67 %
Nečekaným vítězem žebříčku je pouštní monarchie, která byla ještě před několika lety pro běžné turisty téměř uzavřená. V roce 2025 přivítala 29,3 milionu zahraničních návštěvníků, o 67 procent více než před pandemií, přestože oproti rekordnímu předchozímu roku jejich počet mírně klesl. Turistický boom přitom stát řídí stejně pevnou rukou jako zbytek země. V rámci strategie Vision 2030 se snaží omezit závislost ekonomiky na ropě a proměnit Saúdskou Arábii v novou globální destinaci. Pomohla jednodušší elektronická víza, nová letecká spojení i obří investice do letovisek, kulturních památek a zábavních komplexů.