Po dekádách čekání se dálnice přiblížila k Rakousku. D3 se rozrostla, má to ale háček
- Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek dopoledne nový úsek dálnice D3 v jižních Čechách.
- Napojení na rakouskou rychlostní silnici ale zatím chybí; čeká se na dokončení prací u jižních sousedů.
- Na D3 stále není hotový zbývající úsek od Kaplice do Nažidel ani přibližně 60 kilometrů ve středních Čechách.
V pátek silničáři zprovoznili nový přibližně tříkilometrový úsek dálnice D3, který propojí Nažidla a Dolní Dvořiště v jižních Čechách. Komunikační tepna, která má propojit Prahu s Rakouskem, se tak dostává k jižním hranicím. K přímému navázání na rakouskou dálniční síť ale zatím nedochází. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude na hranicích dočasně existovat provizorní sjezd. Na rakouské straně totiž výstavba dálničního úseku u hranic zatím nezačala.
V jižních Čechách nyní na dálnici zbývá dokončit přibližně 12 kilometrů mezi Kaplicí-nádražím a Nažidly. K dokončení těchto prací má podle ministra dopravy Ivana Bednárika (nestr. za SPD) dojít v příštím roce. Ještě letos se plánuje otevřít dalších šest kilometrů mezi Kaplicí-nádražím a Kaplicí.
V létě příštího roku by podle předpokladů měly pokročit i práce na rakouské straně, kde začne výstavba nového úseku rychlostní silnice S10, která má na D3 navázat. V současnosti tato komunikace končí asi 15 kilometrů od hranic u osmitisícového města Freistadt. Dokončení celé trasy se předpokládá v roce 2032.
Napojení na Prahu až za šest let
Ve stejném roce podle ŘSD dojde i k dostavbě středočeské části D3. Dálnice nyní totiž v Praze stále nezačíná. Hlavní město od D3 stále dělí zhruba 60 kilometrů, které v současnosti obsluhuje především silnice I/3. Ta u Mirošovic navazuje na dálnici D1 a dlouhodobě zatěžuje zejména Benešov kolonami. Po dostavění bude D3 začínat na Pražském okruhu u Vestce.
V loňském roce předchozí vláda schválila, že středočeský úsek bude vznikat ve spolupráci se soukromým sektorem jako PPP projekt, který vyjde přibližně na 71 miliard korun. Na dálnici se zatím nestaví – připravují se potřebná povolení a začal geologický průzkum oblasti.
Z celé plánované trasy je po otevření nového úseku hotových přibližně 100 kilometrů. Výsledná dálnice by měla měřit 170 kilometrů.
Nově otevřený úsek D3 |
Sen o jižním propojení
D3 nebyla součástí původních plánů dálniční sítě v šedesátých letech; v koncepci se objevila až v roce 1987. První úsek vznikl už v roce 1991 na Táborsku, během tří dekád ale došlo k několika přepracováním projektu a dálnici se tak dosud nepodařilo dokončit. Zatím poslední úsek byl otevřen v roce 2024. Jednalo se o rekordní 28 kilometrů dlouhou trasu od Úsilného u Českých Budějovic ke Kaplici-nádraží. Součástí výstavby byl i obchvat Českých Budějovic.
Dostavba D3 by pro českou dopravu znamenala důležitý milník. Rakousko nyní zůstává jediným sousedním státem České republiky, na který neexistuje souvislé dálniční napojení. Dlouhodobě se nedaří dokončit ani jihomoravskou dálnici D52, která má propojit Brno s Vídní. Dálnice aktuálně spojuje Rajhrad jižně od Brna a přibližně 17 kilometrů vzdálené Pohořelice. Úsek z Pohořelic ke státním hranicím s Rakouskem se plánuje postavit v letech 2027 až 2031.
Stavba obou dálnic směrem do Rakouska je součástí programového prohlášení vlády. Kromě toho kabinet usiluje i o dokončení dálnice D11 k hranicím s Polskem do roku 2029 nebo o propojení Karlových Varů s Prahou prostřednictvím D6.