Trumpovy kroky na burze budí další podezření. Analytici varují před manipulacemi a podvodem
- Finanční výkazy amerického prezidenta Trumpa odhalily obchody s akciemi a dluhopisy v hodnotě až 750 milionů dolarů.
- Analýza BBC v minulosti upozornila na podezřelé milionové sázky a obchody uskutečněné krátce před Trumpovými výroky.
- Experti varují před možným insider tradingem, jeho prokázání je ale v prostředí americké politiky mimořádně složité.
Americký prezident Donald Trump na začátku roku zveřejnil finanční transakce v hodnotě nejméně 220 milionů dolarů, podle horní hranice odhadů ale mohlo jít až o 750 milionů dolarů. Vyplývá to z nových etických formulářů zveřejněných americkým Úřadem pro vládní etiku. Dokumenty ukazují rozsáhlé obchody s cennými papíry velkých amerických firem i komunálními dluhopisy, píše agentura Reuters.
Prezidentův majetek spravují jeho děti
Mezi nakupovanými aktivy byly například akcie nebo další cenné papíry spojené se společnostmi Microsoft, Meta Platforms, Oracle, Broadcom, Bank of America nebo Goldman Sachs. Velké nákupy v hodnotě mezi jedním a pěti miliony dolarů zahrnovaly například fond sledující index S&P 500 či akcie firem Nvidia a Apple. Naopak mezi největšími prodeji byly cenné papíry společností Microsoft, Amazon a Meta.
Trump Organization tvrdí, že prezident ani jeho rodina o jednotlivých obchodech nerozhodují. Podle mluvčího společnosti jsou investice spravovány externími finančními institucemi prostřednictvím plně diskrečních účtů a automatizovaných investičních systémů. Prezidentův majetek je navíc formálně uložen ve svěřenském fondu, který spravují jeho děti.
Analýza BBC v dubnu upozornila na sérii případů, kdy se na trzích objevily neobvykle velké obchody jen několik minut nebo hodin před prezidentovými oznámeními, která výrazně ovlivnila ceny akcií, ropy nebo predikčních sázek.
Podezřelé pohyby na trhu před Trumpovými výroky
Jedním z nejvýraznějších případů byl vývoj na trhu s ropou 9. března 2026. Prezident tehdy v telefonickém rozhovoru pro CBS News prohlásil, že válka mezi USA, Izraelem a Íránem je „v podstatě zcela u konce“. Cena ropy následně během několika minut propadla o 14 procent.
BBC však upozornila, že prudký nárůst spekulativních obchodů sázejících na pokles cen začal už 47 minut před zveřejněním rozhovoru s prezidentem. Obchodníci, kteří na pokles vsadili včas, mohli vydělat miliony dolarů.
Podobná situace nastala i 23. března 2026, kdy Trump na sociální síti Truth Social oznámil „velmi dobré a plodné rozhovory“ s Íránem o „úplném a definitivním urovnání“ konfliktu.
Cena ropy po oznámení prudce klesla, akcie naopak rostly. BBC ale zjistila, že neobvykle vysoké objemy obchodů se objevily už 14 minut před zveřejněním příspěvku. Jeden z oslovených analytiků označil tyto obchody za „rozhodně neobvyklé“.
Velkou pozornost vyvolal také Trumpův krok z 9. dubna 2025, kdy po předchozím oznámení rozsáhlých cel nečekaně vyhlásil devadesátidenní pauzu pro většinu zemí kromě Číny. Index S&P 500 po jeho oznámení vyskočil o 9,5 procenta, což byl jeden z největších jednodenních růstů od druhé světové války. Krátce před oznámením však prudce vzrostl objem sázek na růst trhu. Někteří obchodníci podle BBC investovali přes dva miliony dolarů do kontraktů, které jim následně mohly přinést v souhrnu téměř dvacetimilionový zisk.
Na případ následně reagovali demokratičtí senátoři, kteří vyzvali americkou Komisi pro cenné papíry a burzu SEC k vyšetřování, zda prezidentova prohlášení „neobohatila členy jeho administrativy a přátele na úkor americké veřejnosti“. SEC odmítla komentovat, zda se případem zabývá.
Sázkové trhy a milionové výhry
BBC upozornila i na dění kolem predikčních platforem Polymarket a Kalshi, které umožňují sázet na geopolitické události. Donald Trump Jr. působí jako investor a poradce obou společností.
Na platformě Polymarket například účet s názvem Burdensome-Mix na přelomu let 2025 a 2026 vsadil přes 32 tisíc dolarů na svržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Když byl Maduro následně americkými speciálními jednotkami zadržen, účet vydělal 436 tisíc dolarů. Krátce nato změnil uživatelské jméno a přestal sázet.
Další skupina šesti nově založených účtů vsadila na americký útok proti Íránu do 28. února 2026. Poté, co Trump útoky potvrdil, účty dohromady vydělaly přibližně 1,2 milionu dolarů.
Co je insider trading?
Insider trading označuje obchodování na finančních trzích na základě neveřejných, důvěrných informací, které mohou výrazně ovlivnit cenu akcií, dluhopisů nebo dalších investičních nástrojů. Typicky jde například o situace, kdy manažer firmy, politik nebo člověk z jejich okolí ví předem o důležitém oznámení a využije tuto informaci k nákupu nebo prodeji aktiv ještě předtím, než se informace dostane k veřejnosti.
Ve Spojených státech je insider trading nelegální už od zákona o cenných papírech z roku 1933. V roce 2012 byla pravidla rozšířena i na členy Kongresu a vládní představitele prostřednictvím zákona STOCK Act. Kritici ale dlouhodobě upozorňují, že vymáhání pravidel je slabé a prokázat propojení mezi neveřejnou informací a konkrétním obchodem bývá velmi obtížné.
Skandál v Senátu během pandemie
Podezření z politického insider tradingu přitom ve Spojených státech rezonovalo už během pandemie covidu-19 v roce 2020. Několik amerických senátorů tehdy čelilo kritice kvůli prodejům akcií krátce po neveřejných briefingech o hrozbě koronaviru. Největší pozornost vzbudil republikánský senátor Richard Burr, který prodal akcie v hodnotě stovek tisíc dolarů jen několik dní před propadem trhu. Vyšetřování nakonec nevedlo k obvinění.