Založit firmu a za ranec ji prodat. Guvernér ČNB radí mladým, jak vydělat na vlastní byt
Guvernér ČNB Aleš Michl doporučil mladým lidem řešit nedostatek peněz na vlastní bydlení založením startupu a jeho následným prodejem.
Podle ekonomů představuje takový scénář pro naprostou většinu populace nedosažitelnou utopii.
Situaci vyhrocuje rychlý růst cen nemovitostí, které v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly meziročně o téměř 16 procent.
Rozjet byznys od nuly, během několika let vyšroubovat jeho hodnotu do vysokých milionů a poté si z prodeje podílu zajistit vlastní bydlení. Co může vypadat jako tradiční americký sen, je reálným scénářem pro získání bytu mladými lidmi i v českém prostředí.
Alespoň podle vyjádření guvernéra České národní banky Aleše Michla, který ovšem jedním dechem dodává, že centrální banka nemůže být řešitelem dostupnosti bydlení v Česku. Ekonomové i přes jistou Michlovu nadsázku kontrují tím, že populace zájemců o bydlení v rozhodující míře není komunitou startupistů.
„Velmi si všímám třeba zaměstnaneckých akcií. Podle mě super věc, která tu byla schválena, a založil bych nějaký startup,“ uvedl v podcastu Insider guvernér České národní banky Aleš Michl. V začínající firmě by pracoval za nízkou mzdu a zaměřil by se na rychlý rozvoj byznysu.
„Pokud se podaří tu firmu prodat, během tří pěti let díky tomu, že vlastním podíl na té firmě, vydělám balík, a pak budu mít na bydlení. Takhle bych uvažoval já,“ dodává Michl s dovětkem: „Berte, neberte, ale víc nemůžu pomoct.“
Odkazuje tím na to, že primárním cílem ČNB je stabilita cen. „Já tady nejsem proto, abych zlevnil byty a abych vyřešil bytovou politiku,“ zdůrazňuje Michl.
Rychlejší růst cen bytů než příjmů
Bydlení nejen pro mladé je v Česku stále palčivějším problémem kvůli značnému předstihu růstu cen bytů před růstem příjmů. Zatímco během loňska vzrostla průměrná mzda v Česku podle statistiků o 7,4 procenta, cena průměrného staršího bytu ve stejném období podle dat portálu Sreality poskočila o 15,6 procenta.
Kupříkladu průměrný zájemce o běžný dvoupokoják v Praze potřeboval letos v dubnu podle statistiky RealityMix zhruba o půl milionu korun více než před rokem. Česká národní banka dlouhodobě zdůrazňuje, že jí vývoj cen nemovitostí zajímá jen z pohledu stability bankovního sektoru. Konkrétně tak, aby v Česku nezačal bujet nezodpovědný úvěrový boom, který by se později propsal do oslabení bankovního sektoru a posléze i zpomalení růstu ekonomiky.
„Jako finanční poradce, který bydlení, příjmy a výdaje řeší dennodenně s klienty a je takříkajíc v první linii říkám: lol,“ uvádí v komentářích k podcastu na síti Instagram například uživatel ondrej_vesely_financni_poradce s tím, že myšlenka založit startup mu s nadsázkou zlepšila den.
„Pan Michl právě vyřešil bydlení pro tři promile obyvatel,“ dodává uživatel. S tím, že Michlovo poselství mladým lidem je použitelné jen v případě marginální části zájemců o bydlení, souhlasí i ekonomové. „Asi nelze očekávat, že je to univerzální pravidlo pro každého,“ soudí ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Mizivá šance
Pravděpodobnost, že někdo rozjede startup tak, aby si tím vydělal na bydlení, zůstává podle expertů mizivá. „Pokud si na normální bydlení mají vydělat jen lidé s úspěšným exitem firmy, pak stejně není problém v ambicích mladých, ale v dostupnosti bydlení. Rozhodně to tedy nelze chápat jako univerzální model,“ říká ekonom Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Zároveň zdůrazňuje, že do sféry podnikání s takto vysokou ambicí přirozeně míří jen menší část populace. ČNB by se podle něho přesto na řešení některých problémů na trhu měla podílet.
„ČNB by se společně s vládou měla zabívat například spekulacemi na růst ceny bytů ,krátkodobým nájemním bydlením, legislativou spojenou se zdlouhavým stavební povolením a dalšími věcmi, které přímo ovlivňují ceny a dostupnost bydlení,“ zdůrazňuje Kadeřábek.
Podle aktuálních statistik Sreality v prvním čtvrtletí letošního roku vyskočily ceny starších středně velkých bytů v České republice meziročně o bezmála šestnáct procent. V některých regionech je situace ještě dramatičtější. V Pardubickém a Ústeckém kraji museli zájemci o vlastní bydlení sáhnout do kapsy dokonce o pětinu hlouběji než loni.