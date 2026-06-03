Zázrak na Pilulce ukazuje bídu trhu Start. Ceny jsou iluzorní a neprodělat na tom je pouhé snění
- Trh Start se potýká se zásadním propadem obchodní aktivity, kvůli čemuž i nepatrné investice vyvolávají extrémní skoky v cenách akcií.
- Aktuální kurzy nemusí odpovídat reálné byznysové hodnotě firem a pro investory je často prakticky nemožné své podíly za tyto částky prodat.
- Hypoteticky nabízí trh Start zřejmě jen jedinou nadějnou investiční strategii.
Ještě kolem poloviny letošního dubna měla online lékárna Pilulka optikou svých akcií hodnotu 278 milionů korun. Během následujících dvou dnů přišel dramatický skok. Silnější poptávka kupců vyhnala cenu akcie prudce vzhůru a ocenění lékárenského projektu mířícího nově po trase fenoménu longevity tak poskočilo o rovnou třetinu.
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