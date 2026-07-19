Česko může zadotovat elektrárny až 150 miliardami. Počítá hlavně s podporou výroby z plynu
- Evropská komise schválila české kapacitní mechanismy pro nové zdroje elektřiny.
- Stát tak může investorům garantovat část návratnosti, celkem až za 150 miliard korun.
- První aukce mohou začít letos na podzim, hlavní roli mají zatím hrát plynové zdroje.
Evropská komise (EK) schválila český systém tzv. kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by tak v příštích letech měl v rámci systému garantovat investorům formou státní podpory alespoň částečnou návratnost jejich investic do nových zdrojů. Informovala o tom dnes Evropská komise. Nastavení kapacitních mechanismů bylo jednou z priorit vlády ANO, SPD a Motoristů v energetice.
Tzv. kapacitní mechanismy se používají pro zajištění celoročního dostatku energie v sítích, a to i v dobách nejvyšší spotřeby. Stát by v těchto mechanismech, například formou aukcí, garantoval investorům podporu za zajištění zdroje elektřiny.
Stát bude moci podle rozhodnutí komise využívat kapacitní mechanismy od července po dobu deseti let. Smlouvy o podpoře s investory budou možné na maximálně 15 let. Státní podporu bude možné přidělovat stávajícím i novým zdrojům, mechanismy budou otevřené pro všechny technologie pro výrobu nebo ukládání elektřiny. Podle EK je odhadovaný rozpočet pro státní podporu až 6,2 miliardy eur (150 miliard Kč). Přesná částka ale bude záviset až na výsledcích aukcí a aktuálních potřebách soustavy.
Nastavení kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů bylo jednou z priorit současné vlády v energetice. „Je to naprosto klíčový krok pro českou energetiku,“ řekl na jaře ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Stát dosud čekal právě na notifikace Evropské komise. Po ní by ministerstvo průmyslu mělo zahájit výběr investorů. V minulosti Havlíček hovořil o tom, že první soutěže by mohly začít v říjnu.
Po zavedení kapacitních mechanismů by se podle dřívějších informací ministerstva měly první zdroje začít stavět zhruba za dva až tři roky, první plynové elektrárny by pak mohly stát kolem roku 2031.
Mechanismy by zejména v nejbližších letech měly fungovat hlavně pro plynové zdroje, se kterými stát počítá jako s klíčovou náhradou postupně odstavovaných uhelných elektráren a tepláren. Fungovat budou ale i pro další zdroje.