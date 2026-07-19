Británie zestátnila British Steel. Čínský vlastník chtěl přestat vyrábět ocel, Londýn ji ale potřebuje
- Britská vláda zestátnila British Steel, aby zachovala domácí výrobu primární oceli.
- Reaguje tak na plán čínské Jingye odstavit poslední vysoké pece v zemi.
- Kabinet krok hájí ochranou pracovních míst i dodávek pro infrastrukturu a obranu.
Britská vláda zestátnila ocelárnu British Steel. Cílem je zachovat domácí výrobu oceli vzhledem k tomu, že se dosavadní čínský vlastník ocelárny Jingye Group rozhodl odstavit vysoké pece. Oznámilo to britské ministerstvo obchodu. Rozhodnutí podle vlády ochrání tisíce pracovních míst a zajistí dodávky oceli pro důležité infrastrukturní projekty i pro obranný průmysl.
Vláda převzala provozní kontrolu nad společností už loni, když firma Jingye uvedla, že zvažuje uzavření vysokých pecí v závodě Scunthorpe. Tyto pece jsou poslední v Británii, které vyrábějí primární ocel přímo ze surovin. Podnik zásobuje železniční, stavební a také automobilový průmysl. V posledních letech ale čelí problémům s vysokými náklady na energie a nadbytkem oceli na světovém trhu, uvedla agentura Reuters.
Ministr obchodu Peter Kyle uvedl, že cílem je stabilizovat podnik, podpořit region závislý na jeho provozu a vybudovat konkurenceschopný a nízkoemisní ocelářský průmysl. V současnosti vláda podle něj vynakládá více než milion liber (28,5 milionu Kč) denně, aby zajistila provoz podniku. Ministr odhadl, že vláda už na udržení závodu v provozu vynaložila celkem 640 milionů liber. Podle něj se to britské veřejnosti vyplatí a je potřeba zajistit, aby se podnik posunul vpřed.
Společnost British Steel a její předchůdci vyrábějí ocel ve Scunthorpe déle než 130 let. V současnosti závod zaměstnává přibližně 2700 lidí. Čínská skupina Jingye podnik koupila v roce 2020 a uvedla, že do jeho provozu investovala více než 1,2 miliardy liber, aby jej udržela navzdory přetrvávajícím provozním problémům. Vláda dodala, že nechá nezávisle posoudit, zda bývalému vlastníkovi Jingye Group bude vyplacena nějaká finanční kompenzace.
Zestátnění ocelárny je součástí širší snahy britské vlády podpořit domácí ocelářský průmysl. Londýn v poslední době zavedl nová cla a dovozní kvóty na ochranu trhu před levnou dováženou ocelí a uzavřel se Spojenými státy dohodu o clech na ocel.
Zákon umožňující převzetí British Steel státem ve středu definitivně schválil parlament, když se vládě nepodařilo najít nového investora. Podnik byl v roce 1988 za vlády premiérky Margaret Thatcherové privatizován. Ocelářský svaz UK Steel označil zestátnění za správný krok a vyzval vládu k přípravě dlouhodobého plánu, který firmě zajistí ekonomicky udržitelné fungování.