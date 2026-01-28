Zlato vystoupalo nad 5200 dolarů za unci. Pomáhá mu slabý dolar i Trump
- Cena zlata poprvé v historii překročila hranici 5200 dolarů za troyskou unci a dál roste.
- Růst podporuje slabý dolar, geopolitická nejistota a očekávání rozhodnutí Fedu o sazbách.
- Investoři dávají zlatu přednost před dluhopisy, pomáhají mu i výroky Donalda Trumpa o dolaru.
Cena zlata ve středu poprvé překonala hranici 5200 dolarů (bezmála 105 tisíc korun) za troyskou unci. Žlutému kovu pomáhá slabý dolar a geopolitická nejistota. Investoři mu před očekávaným rozhodnutím americké centrální banky (Fed) o výši úrokových sazeb také dávají přednost před nákupem státních dluhopisů.
Už v úterý si zlato připsalo více než tři procenta. Dolar se ve stejném čase pohybuje poblíž čtyřletého minima.
Zlato má od začátku roku k dobru přes 20 procent. Jeho růstu podle analytiků pomohly i úterní výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačily, že vláda si přeje oslabování dolaru.
„Ne, myslím, že je to skvělé, hodnota dolaru... dolar si vede skvěle,“ odpověděl Trump v úterý na otázku reportéra, zda si nemyslí, že hodnota měny klesla příliš. Pokles dolarového indexu, který měří jeho sílu vůči koši šesti hlavních měn, se po Trumpových komentářích zrychlil a dosáhl denního minima 95,566, což je nejnižší hodnota od února 2022.
Kolem 7:40 SEČ se cena zlata pohybovala už v blízkosti 5300 dolarů za unci. Na spotovém trhu, kde se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání, se zlato prodávalo za zhruba 5250 dolarů za unci.
„(Růst ceny zlata) je způsoben velmi silnou nepřímou korelací s dolarem a včerejší (úterní) růst ceny zlata během americké seance byl způsoben Trumpovou odpovědí na neformální otázku ohledně dolaru, která naznačovala, že v Bílém domě panuje široká shoda na tom, že dolar by měl v budoucnu oslabovat,“ uvedl analytik Kelvin Wong ze společnosti OANDA.