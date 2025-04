Zná ho každý. Přesto analytici akcie tohoto obra doporučují

Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Rok se přehoupl do své jarní fáze, venku začíná být tepleji a nálada by se tak obecně měla těmito externími jevy zlepšovat. Pevně doufám, že to tak máte a že se nenecháte rozladit kolísajícími finančními trhy. Ty už lehce smazaly ztrátu z šoku oznamovaných tarifů a hrozeb velkých obchodních válek z USA, ale stále se jeví jako nervózní. Dnes v newsletteru nabídneme nový díl e15 Investičního portfolia, kde se podíváme nejen na americké makro, v krátkosti si rozebereme aktuální akciové pozice a také využijeme poklesů a nakoupíme tři nové akcie. V hlavním tématu vydání si pak otevřeme novou, nepravidelnou sekci, která si klade za cíl srozumitelně a v kostce představit vždy jednu vybranou akciovou společnost. Přeji inspirativní čtení.

V tomto vydání se dozvíte ✅

Nový díl e15 Investičního portfolia

Představení společnosti Alphabet

Penta má rekordní zisk

Stručně 📻

Skupina Penta válí

Investiční skupina Penta dosáhla v roce 2024 rekordního čistého zisku ve výši 15,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 29 procent a nejlepší výsledek od jejího založení v roce 1994. Největší podíl na tomto růstu měl tradičně řetězec lékáren Dr. Max. Návratnost vlastního kapitálu činila 16,1 procenta a skupina odvedla na daních a odvodech celkem 20,2 miliardy korun. Penta, jejímž hlavním akcionářem je Marek Dospiva, se zaměřuje na dlouhodobé investice v oblasti retailu, zdravotnictví, nemovitostního developmentu, finančních služeb, výroby a médií a zaměstnává přes 50 tisíc lidí ve střední Evropě.

Investiční portfolio e15 🎤

Investiční portfolio e15 je tu s novým, v pořadí již pátým dílem. Portfolio nám poslední týdny pořádně zčervenalo především kvůli makro situaci v USA a hrozbě obchodních válek. Investoři také přestávají bezmezně věřit obrovským valuacím big techu a tak trhy během března významně vyklesaly. To využíváme k nákupu nových tří akcií, které nám zajistí také větší míru geografické diverzifikace, protože jsme kupovali také v Evropě. Konkrétně v Německu a byl to spíše menší, spekulativní nákup. Další dvě akcie jsou sice z USA, ale jsou to „safe play“ tituly, u kterých se nepředpokládá velká volatilita a nejsou to tak tituly spekulativní.

📈 Trhy se pomalu nadechují a my nakupujeme 💰

