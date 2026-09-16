Česká letadla míří za další velkou zakázkou. Bulharsko může koupit osm Skyfoxů
- Česko nabídne Bulharsku osm nových letounů L-39 Skyfox od Aera Vodochody.
- Česká delegace chce v Bulharsku uzavřít také kontrakt na dodávku elektrobusů.
- Babiš chce v Sofii hledat podporu pro změny evropského systému emisních povolenek.
Česko nabídne Bulharsku osm nových letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. Před odletem do Bulharska to řekl ve středu premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů.
V podnikatelské misi 50 zástupců českého byznysu je také řada firem z obranného průmyslu, dodal Havlíček. Babišovým cílem je také přesvědčit bulharského premiéra Rumena Radeva o nutnosti odložit systém emisních povolenek ETS 2 a přerušit ETS 1.
Aero vidí příležitost pro bulharské letectvo
„Nejedeme tam pouze diskutovat na fórech, ale jedeme tam prodávat české produkty. Ať už co se týká letadel Aero Vodochody, nebo co se týká prohloubení spolupráce v rámci Škody Transportation, která dělá v Bulharsku skvělé obchody, dodává tam vlaky, soupravy do metra, tramvaje, trolejbusy. I o tom bude diskuse,“ uvedl Havlíček. Vedle oznámení kontraktu na elektrobusy dodal, že Česko a Bulharsko spojuje budování nových jaderných bloků, ministr v tom vidí příležitost zapojit české firmy.
Možnost využití L-39 Skyfox pro potřeby bulharského vojenského letectva potvrdila dnes ČTK i společnost Aero. „Chceme stavět na dlouhodobém partnerství a společně hledat projekty, které budou přínosné pro obě strany. L-39 Skyfox pro nás představuje přirozené pokračování této spolupráce - kombinuje osvědčenou spolehlivost s moderními technologiemi a schopnostmi, které odpovídají požadavkům současných vzdušných sil,“ sdělil prezident a předseda představenstva Aera Viktor Sotona.
Babiš chce s Radevem jednat o strategii Česka ohledně změny systému emisních povolenek. „Jsme aktivní, proto budeme všude na příštích Evropských radách bojovat za to, aby ETS 2 byly odloženy a aby ETS 1 byly přerušeny,“ řekl premiér.
Na programu středeční návštěvy je i schůzka se šéfkou Národního shromáždění Michaelou Docovovou a setkání s krajany.