Česká softwarová raketa Mews zvýšila hodnotu na 52 miliard, od investorů vybrala rekordní částku
- Mews v investičním kole D získala 300 milionů dolarů a patří mezi hrstku českých „jednorožců“.
- Kapitál míří do rychlé expanze, akvizic a vývoje cloudového hotelového softwaru.
- Firma má 15 tisíc zákazníků v 85 zemích, silně sází na AI a loni jí vzrostl hrubý zisk o 55 procent.
Původem česká softwarová společnost Mews opět zvýšila svou hodnotu. Firma v rámci investiční série D od investorů rizikového kapitálu vybrala dalších 300 milionů dolarů, zhruba 6,3 miliardy korun. Jde o zatím největší investiční várku. To Mews ohodnotilo na 2,5 miliardy dolarů, něco přes 52 miliard korun. Mews tak například s Rohlíkem zůstává jedním z mála českých takzvaných jednorožců, tedy startupů s hodnotou přes miliardu dolarů. Mews se stala jednorožcem v březnu roku 2024, hodnota firma se od té doby více než zdvojnásobila.
Mews před aktuálním investičním kolem posbírala přes 517 milionů dolarů (skoro 11 miliard korun), poslední kolo bylo loni v březnu. Současnou investici vedl fond EQT Growth, přidali se noví investoři Atomico a HarbourVest Partners a peníze znovu poslali i stávající fondy Tiger Global Management, Kinnevik a Battery Ventures. Podíl v Mews drží také Goldman Sachs, Notion Capital nebo cloudový obr Salesforce.com. Česká firma formálně zakotvená v Nizozemsku k dnešnímu dni dohromady vybrala 817 milionů dolarů, asi 17 miliard korun.
