Evropský automobilový trh roste, pětinu prodejů už tvoří elektromobily
- Prodej nových osobních automobilů v EU v květnu meziročně vzrostl o 3,2 procenta.
Podíl čistě elektrických a hybridních aut na trhu dál roste (elektromobily tvoří už 20 procent), zatímco podíl vozů se spalovacími motory klesl na zhruba 30 procent.
Výrazný meziroční růst v EU zaznamenaly čínská automobilka BYD a americká Tesla, zatímco Škoda Auto vykázala za květn mírný pokles, ale v pětiměsíčním horizontu si polepšila téměř o 12 procent.
Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v květnu meziročně stoupl o 3,2 procenta na 955 013 vozů. Ve zprávě o registracích nových vozidel to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za prvních pět měsíců roku počet registrací meziročně vzrostl o čtyři procenta na 4,749 milionu vozů. Dál se zvyšuje tržní podíl aut s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem a klesá podíl automobilů se spalovacími motory.
Za prvních pět měsíců roku činil podíl čistě elektrických vozů na unijním trhu 20 procent, což představuje nárůst proti 15,3 procenta v předchozím roce. Registrace hybridních vozů dosáhly 37,8 procenta trhu, zůstaly tak nejprodávanějším typem nových automobilů. Současně klesl celkový podíl benzinových a naftových aut na trhu na 30,1 procenta z 38 procent ve stejném období loni.
Z jednotlivých států EU největší meziroční nárůst prodeje nových aut v květnu zaznamenalo Irsko, a to o 38,1 procenta na 8041 aut. Následovaly Estonsko s nárůstem o 33,5 procenta na 1883 automobilů a Dánsko s nárůstem o 6,4 procenta na 19 092 vozů. Z největších evropských trhů pak Francie v květnu zaznamenala meziroční růst počtu registrací o 3,7 procenta, Itálie o 7,6 procenta a Německo o 0,1 procenta. Španělsko jako jediný z velkých trhů zaznamenalo mírný pokles, a to o 0,8 procenta.
Prodej Škoda Auto lehce klesl
Automobilce Škoda Auto, která je součástí německé skupiny Volkswagen, v květnu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně klesl o 0,3 procenta na 62 343 vozidel. Podíl české značky na unijním trhu tak činil 6,5 procenta, zatímco loni ve stejném měsíci činil 6,8 procenta. Za prvních pět měsíců letošního roku Škoda v EU prodala 322 142 aut, což představuje meziroční nárůst o 11,9 procenta. Její tržní podíl v tomto období vzrostl na 6,8 procenta ze 6,3 procenta před rokem.
Čínská značka elektromobilů BYD v EU nadále zaznamenává silný růst. Za prvních pět měsíců zvýšila prodej meziročně o 158,9 procenta na 99 578 vozů. V samotném květnu činil meziroční nárůst 158,8 procenta na 26.017 vozidel.
Americký výrobce elektromobilů Tesla bilionáře Elona Muska se dál zotavuje z loňského propadu na evropském trhu. V květnu automobilka prodej v EU zvýšila na 21 767 vozů, což představuje meziroční nárůst o 152,4 procenta. Za prvních pět měsíců se počet registrací nových tesel zvýšil meziročně o 77,3 procenta na 89.180 automobilů.