Do Česka už poslala přes 30 miliard eur, teď chce Evropská investiční banka podpořit kyberbezpečnost a bydlení
- Evropský byznys podle šéfky českého zastoupení Evropské investiční banky Gabriely Mates brzdí pomalé budování unie kapitálových trhů.
- EIB hodnotí nejen finanční, ale i technickou kvalitu podporovaných projektů a v Česku už rozdala přes 30 miliard eur.
- Banka chce letos více financovat malé a střední firmy působící v kyberbezpečnosti.
Evropská investiční banka je úvěrovou institucí Evropské unie a podporuje projekty napříč spektrem. „Poskytujeme úvěry, záruky, poradenství pro český trh, a to jak pro soukromý, tak veřejný sektor. Jsme jednou z největších multilaterálních finančních institucí na světě,“ popisuje Gabriela Mates, vedoucí českého zastoupení Evropské investiční banky, v pořadu FLOW ve speciálním díle, který jsme natáčeli na konferenci SHIFTS 2026.
Financování banka získává na investičních trzích. „Není to z rozpočtu EU, jak se mohou někteří domnívat,“ uvádí na pravou míru Mates a doplňuje, že spolupracují s většinou ministerstev a se státními podniky, jako jsou například ČEZ nebo ČEPS, a mimo jiné také s bankami, přes které poskytují financování pro malé a střední podniky. Hlavní sídlo banky je v Lucemburku.
„V Lucemburku mám přes čtyři tisíce kolegů a mnoho z nich jsou ekonomové a inženýři. Když hodnotíme nějaký projekt, zaměřujeme se i na jeho technické aspekty. Naše financování tak přináší klientům i známku kvality a určitou záruku,“ tvrdí Mates. Evropská unie by podle Mates potřebovala zlepšit a rozšířit komunikaci. „Mám pocit, že přes média oslovuji stále stejnou skupinu lidí. Přemýšlím, jak oslovit i širší veřejnost a nové klienty,“ popisuje.
Klima, digitalizace i obrana
Každý projekt, který banka podpoří, prochází důkladnou prověrkou, při které s klienty probírají rizikové faktory nebo technické parametry. „Náš největší projekt v loňském roce byla podpora modernizace železniční infrastruktury. Předcházelo se mu jednání se Správou železnic, ale i s ministerstvy. Také jsme poskytli úvěr ČEZ určený na modernizaci,“ popisuje Mates ve FLOW.
Banka má celkem osm strategických priorit, podle nichž vybírá projekty k podpoře. „Patří mezi ně například oblast klimatu, digitalizace, ale i obrana. Dalším tématem, které je pro nás důležité, je i dostupnost bydlení. Loni jsme třeba podepsali s Českou spořitelnou první úvěr na podporu dostupného bydlení,“ říká v pořadu FLOW. Pro letošní rok se chce EIB zaměřit na menší a střední podniky zabývající se kyberbezpečností.
Třicet miliard za 34 let
Na českém trhu působí Evropská investiční banka 34 let. „Za tu dobu jsme poskytli České republice více než 30 miliard eur,“ říká Mates s tím, že získat podporu od EIB není jednoduché. „Od počátečního jednání k podpisu dochází až po zhruba šesti měsících kvůli byrokracii,“ dodává.
I když značnou komplikací může být v České republice složitá byrokracie, podle Mates není chyba jen na naší straně. „Evropská unie je fragmentovaná. Nejsme politickou unií, všech sedmadvacet členských států má svoje předpisy, názory a pravidla. Osobně nechápu, proč nám tak dlouho trvá vytvořit unii kapitálových trhů. Jedná se o velmi racionální rozhodnutí, které by byznysům ve středně velkých zemích, jako je Česká republika, velmi pomohlo.“
Jak EIB pomáhá malým a středním podnikům? Jaká je jejich spolupráce s českými bankami? A jakou má za sebou kariéru coby žena ve vysoké evropské funkci? Podívejte se na celý rozhovor pro pořad FLOW, kde jsme probrali i tato témata.