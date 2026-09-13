Jeřáby nad Vysočany. Čtvrť nedaleko centra se mění k nepoznání
- Vysočany se vyznačují obrovským množstvím brownfieldů, které přilákaly velké množství developerů.
- Všichni velcí hráči tak dnes staví v této části Prahy 9.
- Do pár let by mělo ve Vysočanech vyrůst hned několik nových velkých čtvrtí.
Metro D už se staví. Hlavní město nyní představilo, co by mohlo přijít po něm. Takzvané metro E by v budoucnu mohlo obkroužit stanice od Nádraží Smíchov až po Letňany. Jedna z jeho zastávek by přitom mohla být ve Vysočanech. Městská čtvrť dlouho patřila především těžkému průmyslu, to se ale postupem času mění. Z někdejších brownfieldů se stávají obytné čtvrti. Na konci loňského roku se veřejně projednávala územní studie Vysočan, která se pak propsala do Metropolitního plánu. Cílem je lépe řídit masivní rozvoj, který se tu odehrává. Spousta už se toho v posledních letech ve Vysočanech postavila, jeřáby jsou tu ale přítomny stále. Podívejte se, co se ve čtvrti nyní chystá.
Developerská společnost Skanska začala v roce 2024 stavět kolem Kolbenovy ulice. Právě tady se Vysočany rozvíjejí nejrychleji. Na pozemcích developera byl v minulosti brownfield ČKD, který se postupně mění na novou čtvrť. Skanska ji pojmenovala po Emilu Kolbenovi, přičemž jednotlivé domy připomínají rodinu někdejšího elektrotechnika. První část nové výstavby už Skanska dokončila, další domy by ale měly ve Vysočanech vznikat ještě celá léta. Harmonogram čtvrti se počítal zhruba na deset let. Letos v dubnu dala společnost do prodeje další část čítající bezmála 300 bytů, které by se měly začít stavět ve druhé polovině roku s termínem dokončení do roku 2029. Za projektem stojí ateliér Expert Architects a Jakub Cigler Architekti.
Skanska do nové části Čtvrti Emila Kolbena plánuje spoustu úsporných opatření, jako jsou fototermické panely, rekuperace tepla z odpadních vod či využití dešťové vody na splachování toalet. Dohromady by v pěti fázích projektu mělo vzniknout na pět tisíc bytů na podlahové ploše 51 tisíc metrů čtverečních.
Hned vedle probíhá konverze někdejší továrny, která nejprve sloužila ministerstvu pošt a telegrafů, později automobilce Praga. Před několika lety koupila areál developerská společnost Mount Capital s cílem rozjet tu svůj dosud největší projekt. Pragovka byla tehdy v zuboženém stavu.
To se postupně mění a developer má za sebou konverzi první budovy. Jde o takzvanou E Factory. S načrtnutím urbanismu nové čtvrti pomohlo studio Pavla Hniličky, následně si investor přizval architekta Marka Tichého, který má za sebou úspěšné rekonstrukce Elektrických podniků a někdejšího Intercontinentalu, jenž znovu otevřel pod značkou Fairmont.
Kromě budovy E, kde se dnes nacházejí různé ateliéry, galerie, eventové prostory i kanceláře, se proměnil veřejný prostor a vznikly nové volnočasové i kulturní prostory. Už teď se ale pracuje na dalších částech areálu. Architekti mají na starosti také záchranu haly číslo 19, chystá se však i čtvrť s mixem funkcí. V budoucnu by se tu mělo především bydlet, vzniknou ale i obchodní a komerční prostory, školy či školky. To vše mezi prostranstvími navrženými právě Hniličkou. Plány zahrnují nové náměstí, sportoviště i několikahektarový městský park. Investice čítá několik miliard korun.
Nejluxusnější projekt Metrostavu
Společnost CPI buduje na hlavní třídě, u metra, obytný komplex Kolbenova park. V plánu je postavit šest bytových domů zasazených do nového zeleného parku, za nímž stojí zahradní architekt Ferdinand Leffler. Jednotlivé budovy jsou pak dílem ateliéru ABM. Celkem tu vznikne tisícovka nových bytů, ale také kavárny, obchody a další služby. Stavět se začalo letos, dokončení projektu je plánováno na rok 2029.
Nedaleko stanice metra Kolbenova roste od letošního července nová mateřská škola. Staví ji developer AFI a je součástí projektu AFI City, kde už jsou hotové byty, park či kanceláře. Po dokončení projektu příští rok na podzim ji do správy převezme městská část Praha 9. Škola podle návrhu architektonického studia Ortogonal bude mít čtyři třídy, vlastní výdejnu jídel, prostory pro dětskou pracovní skupinu a také venkovní areál se sportovišti.
O kus dál na sever se Metrostav chystá pustit do svého zatím nejluxusnějšího projektu. Výstavba v bývalém areálu Odkolku se jmenuje Bakers Court a Metrostav tu chce postavit bytový dům hodný pětihvězdičkového hotelu. Přítomna tu bude recepce, privátní fitness, samoobslužné obchody, ekologická prádelna nebo mateřská školka.
Na pomoc si developer přizval londýnskou kancelář Bogle Architects, která souboru vtiskla britský charakter. Ve čtyřech obytných domech vznikne bezmála 250 bytů se zahradou ve vnitrobloku.
Na druhé straně Rokytky vyroste pro změnu polyfunkční soubor nazvaný Harfa Living. Tentokrát jde o projekt společnosti Central Group Dušana Kunovského. Investice za zhruba 1,5 miliardy korun se bude nacházet na křižovatce ulic Poděbradská a Pod Harfou a zatím jsou dokončené dvě budovy ze čtyř. Celý projekt má být dokončen na konci příštího roku.
Central Group staví bydlení na pozemcích někdejšího skladového areálu, celkem tu vznikne víc než 700 bytů se zeleným vnitroblokem. V parteru otevřou obchody a služby.
Kousek odsud stojí O2 arena. Z jedné strany působí budova osamoceně, což chce v budoucnu změnit developerská společnost Kaprain. Za kruhovou budovou má v příštích letech na pozemcích bývalého závodu Howden ČKD vystavět celou novou čtvrť s plochou 50 tisíc metrů čtverečních. Celkem tu vznikne několik stovek bytů, ale také zcela nové náměstí. O architekturu se tu stará studio Qarta.
Před dvěma lety se společnost KKCG miliardáře Karla Komárka pustila do rekonstrukce administrativní budovy Sazka, ve které sídlila známá sázková společnost. Cílem je dům proměnit v moderní administrativní centrum, k jehož výstavbě má posloužit materiál ze starého sídla. Jinými slovy, Komárek chce z původní stavby, z níž zůstane jen ocelový skelet a železobetonová nosná konstrukce, recyklovat až 80 procent všech materiálů a použít je znovu ve výstavbě. Nová budova by měla být hotová na konci roku 2028.
Developer Corwin vstoupil do Česka teprve nedávno, a to ze sousedního Slovenska. Společnost, jež vlastní jeden z nejbohatších Slováků, Marián Hlavačka, má v Praze velké plány. Ty mají odstartovat projektem Dvory Vysočany. Výstavba za několik miliard čítá víc než tisícovku bytů, novou občanskou vybavenost a také velkoryse pojatý veřejný prostor.
Budoucí čtvrť má lemovat kolejiště vedoucí z nedalekého nádraží Libeň, z druhé strany pak ulice K Žižkovu. Stavět už se začalo, jeřáby tak na pozemku zůstanou příštích osm až deset let. Projekt Dvory Vysočany má na starosti architektonická kancelář OVA, kromě ní ale také dánské studio světoznámého urbanisty Jana Gehla. Jeho hlavním mottem je „Město pro lidi, nikoli pro auta“.
Na pomezí Žižkova a Vysočan, ale stále v katastru deváté městské části, má vyrůst ještě jedna nová část této čtvrti. Výjimečná je tím, že ji chce vystavět samotná Praha. Stavět se má v bývalém areálu Skloněná, kde stojí šest obytných budov. Hlavní město areál koupilo od dopravního podniku v roce 2021, budovy plánuje rekonstruovat a postavit tu přes 150 městských bytů za 280 milionů korun. Zároveň metropole plánuje zrevitalizovat veřejné prostory, otevřít tu služebnu policie nebo klubové centrum. Projekt je nyní ve fázi stavebního řízení.