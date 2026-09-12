Wall Street ukrývá pět nenápadných akcií. Lákají na vysoké dividendy i prudký růst
- Vybrané small caps kombinují vysoký dividendový výnos s výrazným růstovým potenciálem.
- Každá z pěti akcií nabízí dividendu nejméně šest procent a podle analytiků prostor k růstu přes 50 procent.
- U nejvýraznějšího titulu analytici vidí potenciál zhodnocení přes 90 procent během roku.
Tyto kategorie se mnohdy navzájem vylučují: a totiž růstový potenciál akcie a její dividendový výnos. Je to vcelku logické. Buď chcete byznysově růst a potřebujete na to kapitál, který tak namísto dividendy padne na expanzi, anebo naopak. Jako v burzovní Evropě, kde převažují starší odvětví, která jsou sice mnohdy fabrikou na hotovost, ale růstové možnosti firem jsou jen omezené. Dnes jsme se pokusili o nemožné: obě kategorie spojit. Přece nemáme čas čekat zdarma na to, až - a zda vůbec - se akcie vydá vzhůru. Do té doby se dá inkasovat dividenda.
Pátrání mimo hlavní proud
Dnešní burzovní mírně alchymistické okénko nás zavede na Wall Street, ale tentokrát se vyhneme největším jménům a zamíříme do sekce small caps. Nebojte, nepůjde o pofidérní akcie neviditelných firem zavánějících průšvihem. Nastartovali jsme stock screenery a vybrali průsečík akcií pěti firem, které musely splnit hned několik poměrně náročných podmínek. Zaprvé jim musel monitoring investičních doporučení portálu Investing dát do vínku příslib alespoň padesátiprocentního možného ročního zhodnocení. Protože přece necílíme na investici, která nám sotva pokryje inflaci - to bychom mohli investovat přes průměrný retailový investiční fond..
Zadruhé musela mít taková akcie alespoň pětiprocentní dividendový výnos. Protože stabilní cash flow plynoucí z investice je až nečekaně kouzelný benefit. I proto ostatně lidé pronajímají pražské byty, ač tím ročně v čistém nedosáhnou mnohdy ani na tříprocentní výnos. Zatřetí jsme skutečně nechtěli v tomto textu oživovat zombie nebo stavět portfolio čistě na náboženském modelu víry. To bychom pak mohli třeba investovat do tuzemských korporátních dluhopisů neznámých firem. A že jich na trhu je.
Všechny vybrané firmy jsou tedy zhruba podobně velké jako například domácí Kofola obchodovaná na hlavním trhu pražské burzy. Fakt, že přesně polovina akciového menu prime marketu v Praze by na Wall Street velikostně padla do škatulky small caps, nechme v tuto chvíli stranou. Zároveň jsme se začetli do byznysových příběhů jednotlivých firem a posoudili jejich příčetnost. Výsledkem je seznam, ve kterém analytici nejvíce favorizované akcii přisuzují více než devadesátiprocentní růstový potenciál v ročním horizontu a na kterém zároveň dividendově nejstřídmější akcie nabízí aktuálně šestiprocentní výnos. Opatrnost je pochopitelně jako vždy namístě, protože s lineárně rostoucím očekáváním musíme být exponenciálně opatrnější. Pojďme na věc.
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