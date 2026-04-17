Miliardy z Německa už přijíždějí do Chebu. Daimler Truck odhalil plány s novým závodem
- Daimler Truck se oficiálně představil obyatelům Chebu i Karlovarského kraje.
- Investuje zde až osm miliard korun do vybudování nového závodu na nákladní vozy.
- Stát si od příchodu automobilky slibuje mimo jiné navýšení mezd v regionu.
V chebském kulturním centru Svoboda bylo v pátek rušno. Německá automobilka Daimler Truck se zde oficiálně představila občanům kraje i města, ve kterém v úvodní fázi investuje sedm až osm miliard korun do vybudování nového závodu, jak oznámila koncem března. Závod má mít roční kapacitu až 25 tisíc nákladních vozů s konvenčními i alternativními pohony a zaměstnat asi 1100 lidí. Výstavba areálu na ploše 65 hektarů by měla začít do konce příštího roku.
Daimler Truck hodlá v Chebu vyrábět převážně dieselové vozy, později očekává růst výroby bezemisních vozů. Půjde hlavně o elektrické vozy, ale firma se zabývá do budoucna i vodíkovým pohonem. U něj ale není jasné, kde se bude vyrábět. Výroba se do Chebu částečně přesune z Německa a Turecka. Celkově by ale produkce vozů měla stoupnout, řekl během páteční akce v Chebu provozní ředitel Daimler Trucks Jürgen Distl.
Státní agentura CzechInvest nyní připraví program, jak podpořit dodavatelé v zahraničí, kteří by chtěli mít pobočky i v Česku, řekl pro ČTK šéf agentury Jan Michal. Jak uvedl, v posledních letech převažovaly v Česku spíš expanze zavedených investorů, Daimler Truck je jiný případ, jde o příchod nového investora. A po příchodu BMW, která má zkušební polygon také v Karlovarském kraji, je to další silný podnět k rozvoji regionu.
Transformace od uhlí
Podle Michala za úspěšným jednáním s Daimler Truck stála shoda státu, města i kraje, když všechny záměr podporovaly. Náměstek hejtmana Martin Hurajčík řekl, že nejde jen o samotný závod, ale o celý dodavatelský řetězec, který by se na Daimler Truck mohl postupně navázat, a významně tak pomoci s transformaci kraje od těžby a zpracování uhlí.
„Například v oblasti školství chceme klást důraz na posílení technického a odborného vzdělávání, které zaměstnavatelé potřebují. Chceme propojovat střední školy s praxí, to si žádají i zaměstnavatelé. Chceme podporovat nové obory a rozvíjet spolupráci s univerzitami,“ řekl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
Daimler Truck, v němž drží největší podíl Mercedes-Benz Group, patří mezi největší výrobce autobusů a nákladních automobilů na světě. Loni prodal přes 422 tisíc vozidel, meziročně o osm procent více. Patřily mezi ně i vozy značky Mercedes-Benz Trucks. Utržil přes 49 miliard eur, meziročně o pět miliard méně, a vydělal přes dvě miliardy eur.
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) projekt přinese 31 miliard korun do hrubého domácího produktu, dalších čtrnáct miliard má jít do veřejných rozpočtů. Uvedl, že není podpořený žádnou investiční pobídkou. Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS) totiž vytvořila společný projekt s městem Cheb za podpory kraje, do kterého se vložily pozemky.
Podmínkou výše mezd
Stát tyto pozemky zasíťuje a odprodá je investorovi s tím, že z utržených peněz za ně městu zaplatí 1,43 miliardy korun. Podle starosty Chebu Jana Vrby (ANO) vláda při schvalování projektu potvrdila, že by město mělo získat také dalších šest set milionů ze státních offsetových programů, které podpoří jeho rozvoj.
Zásadní podmínkou při výběru investora byla pro stát výše mezd. Ty by měly být v průměru asi o dvacet procent vyšší, než je průměr v hospodářsky a sociálně ohroženém Karlovarském kraji.
„Projekt přispěje ke zvýšení naší konkurenceschopnosti a pomůže transformaci Karlovarského kraje. Naším cílem je zabránit vylidňování regionu a přinést důstojné a kvalifikované uplatnění pro jeho obyvatele,“ uvedl už dříve exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. V loňském roce činila průměrná hrubá mzda v kraji zhruba 42 tisíc korun.
Šéf operací Mercedes-Benz Trucks Jürgen Distl zmínil mimo jiné úspěšnou spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností, která chtěla do regionu dlouhodobě přivést strategického investora. Cheb patřil k prioritním místům spolu s Dolní Lutyní a dolem Lazy. K nim by mohla přibýt i některá z pěti zkoumaných lokalit v Ústí nad Labem. „Jsem přesvědčený, že do roku 2030 vzniknou parky ve všech zmíněných lokalitách,“ uvedl šéf SIRS Zbyněk Pokorný.