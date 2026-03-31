Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
- Německá automobilka investuje v Česku miliardy korun.
- V Chebu postaví závod na výrobu nákladních vozidel a zaměstná víc než tisíc lidí.
- Město a kraj získají za pozemky 1,4 miliardy korun, 600 milionů na infrastrukturu a dalších 300 milionů na přestavbu železničního terminálu.
Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) plánuje rozšířit svou evropskou výrobní síť o nový závod v Chebu. Má mít kapacitu až 25 tisíc nákladních vozů konvenčních i alternativních pohonů ročně a zaměstnat přes tisíc osob, oznámila společnost ve středeční tiskové zprávě.
Nový český závod na okraji města poblíž dálnice D6 má doplnit stávající výrobu a usnadnit rostoucí složitost spojenou s širší nabídkou modelů i pohonů. V Chebu má vzniknout závod na výrobu a montáž vozidel, do něhož budou z německého Wörthu putovat lakované kabiny. Firma uvádí, že stavbu chce zahájit příští rok, pokud získá všechna potřebná povolení, mimo jiné i od chebského zastupitelstva. Rozjezd nového uspořádání výroby plánuje do roku 2034.
Mercedes-Benz Trucks počítá s tím, že do nového areálu na pozemku o rozloze 65 hektarů v příštích letech investuje nižší až střední stovky milionů eur (miliardy korun). Součástí změn bude také přesun části výroby, která probíhá ve Wörthu a tureckém Aksarayi. Firma tento krok vysvětluje snahou zvýšit efektivitu, odolnost a pružnost celé evropské sítě.
Německý Wörth zůstává srdcem výroby
Šéf Mercedes-Benz Trucks Achim Puchert uvádí, že nový závod v Chebu má posílit konkurenceschopnost výroby díky důrazu na optimalizaci nákladů a zvládání rostoucí složitosti. Šéf operací Mercedes-Benz Trucks Jürgen Distl uvedl, že německý Wörth zůstává „srdcem i mozkem“ výroby nákladních aut a že nový závod v Chebu má vytvořit potřebný prostor, aby mohly i nadále vznikat vozy s dieselovým i bezemisním pohonem.
Mercedes-Benz Trucks zároveň připomněl, že do roku 2030 chce investovat více než dvě miliardy eur do svých německých výrobních závodů, z čehož přibližně polovina má směřovat právě do Wörthu. Podporu projektu vyjádřil i místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), uvádí investor. „Tohle je přesně ten typ investice, který Česko potřebuje. Přináší nové příležitosti pro české firmy, podporuje technické vzdělávání a posiluje naši ekonomickou suverenitu. A pro Karlovarský kraj má ještě jeden zásadní rozměr – přináší kvalifikovanou práci, diverzifikuje ekonomiku regionu a pomáhá nastartovat jeho dlouhodobou proměnu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Havlíček.
Pozemek v Chebu je součastí strategické plochy státu. SIRS (Státní investiční a rozvojová společnost) založená ministerstvem průmyslu před dvěma lety měla přípravu této plochy včetně hledání vhodného investora na starost. „Zájem společnosti Daimler Truck je nejlepším důkazem smysluplnosti konceptu prediktivní přípravy území státem v podání SIRS. Bez systematického úsilí zaměstnanců naší společnosti by projekt v České republice neměl žádnou reálnou šanci na zasídlení,“ uvedl generální ředitel Státní investiční rozvojové společnosti Zbyněk Pokorný.
Mzdy vyšší než je průměr
Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), který stál u počátku této investice, se jedná o první projekt takového typu, kdy město nemusí investovat do navazující infrastruktury, dostává finance za zhodnocené pozemky a zároveň má dále kontrolu nad rozvojem území i finální slovo při výběru koncového investora.
„Jde o model, který zaručuje, že potáhneme za jeden provaz a nebudou se opakovat scénáře z minulosti v podobě zastavování území neekologickými činnostmi nebo činnostmi, které nepřinášejí nic než budoucí starosti a neproduktivní odvětví pro agenturní zaměstnance,“ uvedl bývalý ministr průmyslu Vlček.
Zásadní podmínkou při výběru investora byla pro stát výše mezd. Ty by měly být v průměru asi o dvacet procent vyšší, než je průměr hospodářsky a sociálně ohroženého Karlovarského kraje. „Projekt přispěje ke zvýšení naší konkurenceschopnosti a pomůže transformaci Karlovarského kraje. Naším cílem je zabránit vylidňování regionu a přinést důstojné a kvalifikované uplatnění pro jeho obyvatele,“ uvedl Lukáš Vlček. V loňském roce činila průměrná hrubá mzda v kraji zhruba 42 tisíc korun.
Město Cheb i Karlovarský kraj podle původní dohody se státem získají jen za pozemky 1,4 miliardy korun od SIRS, také 600 milionů korun, které pomohou připravit infrastrukturu a občanskou vybavenost pro rozvoj průmyslového parku. A dalších 300 milionů na přestavbu železničního terminálu.
Chystají se další investiční lokality
Šéf operací Mercedes-Benz Trucks Jürgen Distl zmínil mimo jiné úspěšnou spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností, která chtěla do regionu přivést strategického investora dlouhodobě. Cheb patřil k prioritním místům spolu s Dolní Lutyní a dolem Lazy. K nim by mohla přibýt i některá z pěti zkoumaných lokalit v Ústí nad Labem. „Jsem přesvědčený, že do roku 2030 vzniknou parky ve všech zmíněných lokalitách,“ uvedl pro e15 šéf SIRS Zbyněk Pokorný.
Daimler Truck patří mezi největší výrobce autobusů a nákladních automobilů na světě. Loni prodala přes 422 tisíc vozidel, meziročně o osm procent více. Utržila přes 49 miliard eur, meziročně o pět miliard méně, a vydělala přes dvě miliardy eur.