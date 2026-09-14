Nejlevnější elektrická Škoda je tu. Automobilka zlevňuje Epiq o 120 tisíc a útočí na konkurenty
- Škoda Auto spouští prodej svého nejdostupnějšího elektromobilu Epiq 40 s menší baterií a cenou od 659 tisíc korun.
Model nabízí dojezd až 328 kilometrů, rychlé dobíjení z 10 na 80 procent za 23 minut a výrazně nižší provozní náklady než srovnatelná benzinová auta.
Novinka vyráběná ve Španělsku vstupuje do vyostřeného souboje malých městských elektromobilů proti konkurentům z koncernu VW, Francie i Číny.
Škoda Auto začala nabízet svůj dosud nejdostupnější elektromobil. Cena modelu Epiq ve verzi 40 se slabší baterií začíná na 659 tisíc korun. Je tak o 120 tisíc korun níže, než dosud základní model Epiq 55. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě.
Nový model Epiq 40 se základní výbavou Essence má baterii o kapacitě 38,5 kilowatthodiny (kWh), elektromotor s maximálním výkonem 99 kW a na jedno nabití ujede až 328 kilometrů. Vyšší výbava Selection startuje na částce 749 tisíc korun.
Možný konkurent Citroën ë-C3 začíná s cenou na 585 tisíc korun, Volkswagen ID.Polo, vyráběný ve stejné továrně jako Epiq, slibuje základní cenu 619 tisíc korun, akční provedení dalšího sesterského koncernového vozu Cupra Raval začíná na 649 900 korun. Fiat Grande Panda Electric stojí v akci od 549 900 korun. Korejský Hyundai Ioniq 3 stojí v základu 669 990 korun a čínský Leapmotor B03X do konce října startuje na ceně 560 tisíc korun.
Epiq je prvním vozem Škody na platformě MEB+, která byla optimalizovaná pro malé elektromobily s pohonem předních kol. Díky menší a lehčí trakční baterii dokáže nabídnout více prostoru v interiéru a nižší spotřebu energie. Na rychlonabíjecích stanicích lze baterii dobít z deseti na 80 procent kapacity za 23 minut.
Zajímavý kompromis
„Rozšiřujeme nabídku modelu Epiq o verze s méně kapacitními bateriemi a nižšími prodejními cenami. Verze 40 představuje zajímavý kompromis mezi čistě městským využitím a cestováním na delší vzdálenosti, který řadě zájemců o tento crossover zcela vyhoví. Škoda Epiq 40 je cenově posazená níže než varianta 55, přesto bez omezení využitelná,“ uvedl vedoucí Škoda Auto pro český trh Jiří Maláček.
Výbava Essence obsahuje například světelný i dešťový senzor, výškově nastavitelná přední sedadla, automatickou klimatizaci, elektrické ovládání všech oken i vnějších zpětných zrcátek s vyhříváním, textilní koberce vpředu i vzadu, zadní parkovací senzory, dálkové centrální zamykání, startování tlačítkem nebo pětipalcový virtuální kokpit.
Průměrná spotřeba modelu Epiq 40 je podle Škody 13,9 kW na 100 km, to při domácím dobíjení s využitím sazby D27d pro elektromobily v nízkém tarifu znamenalo náklad okolo 60 až 65 haléřů na kilometr. Při dobíjení přes veřejnou rychlonabíječku se sazbou okolo 15 korun vyjde kilometr na dvě koruny. Srovnatelné spalovací auto se spotřebou kolem sedmi litrů benzinu na 100 km má v současnosti při ceně 44 korun na litr náklady přes tři koruny na kilometr.
Škoda vyrábí městský elektromobil Epiq od června ve španělské Pamploně spolu s dalšími koncernovými elektromobily. Celkem automobilka nabízí čtyři elektrické modely. Vedle Epiqu je to Elroq, Enyaq a Peaq.