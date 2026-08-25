Volkswagen čekají klíčové týdny. Zruší Němci nejoblíbenější české modely škodovky?
- Koncern Volkswagen spěje do finální fáze, kdy má rozhodnout o mimořádně tvrdých úsporných opatřeních.
- Následující dva týdny mohou dát důležité odpovědi i na otázky, které závody a modely historický řez nepřežijí.
- V napětí je i dceřiná Škoda Auto, automobilka už nyní ruší část pracovních míst a skončit mohou i tři modely z kategorie malých aut.
Volkswagenu začínají klíčové týdny, ve kterých rozhodne o své budoucnosti. Jen do tohoto pátku má vedení koncernu na programu devět mimořádných setkání se závodními radami po celém Německu. V pátek 4. září pak má podle agentury Reuters dozorčí rada projednat tvrdá úsporná opatření. Automobilka se totiž ocitá ve „více než kritické situaci“.
Alespoň těmito slovy popsal její kondici Oliver Blume, generální ředitel koncernu. Ten prý potřebuje hluboké škrty, má-li zůstat konkurenceschopný. „Příští týdny budou klíčové. Připravili jsme největší transformační plán v historii koncernu,“ řekl Blume v rozhovoru pro list Bild: „Celosvětový automobilový průmysl je v megakrizi. A Volkswagen je v jejím středu.“
To lze snadno vyčíst i z posledních čísel. Koncernu se v pololetí propadl čistý zisk o 31 procent na 3,1 miliardy eur. Tržby stagnovaly na 158 miliardách, v celoročním výhledu Volkswagen počítá s jejich poklesem až o tři procenta. Investoři nejsou nadšení. Akcie koncernu odepsaly od začátku roku téměř třetinu své hodnoty, na burze se obchodují asi za 74 eur. Ještě relativně nedávno přitom panovalo napříč nejen českou investorskou komunitou přesvědčení, že je Volkswagen za 100 i 120 eur za akcii spíše podhodnocený.
Šetří koncern i Škoda Auto
Alarmující stav VW pramení z kombinace těžkých ran, které výrobce schytává naráz. Koncernu se nedaří plynulý přechod z výroby aut konvenčních pohonů na ty čistě elektrické, i proto hrozí úplné zavření závodů v Emdenu a Cvikově. Nejistá budoucnost ale sužuje i Hannover, Neckarsulm či Osnabrück.
Německé závody obecně jsou nedostatečně vytížené a zároveň příliš drahé na mzdách – podle Blumeho převyšují režijní náklady Volkswagenu konkurenci asi o třetinu. Zaniknout by tak mohlo výrazně více než sto tisíc pracovních míst. I o tom rozhodnou příští týdny a měsíce, kdy „fau-vé“ projde nejrozsáhlejší restrukturalizací ve své historii, jak změny popisují nejen německá média.
Jedním z klíčových akcelerátorů krize byla, je a pravděpodobně i dál bude Čína. Stejně jako dalším západním automobilkám se i koncernu propadly prodeje jeho značek na největším světovém trhu s automobily, kde generovaly vysoké marže. Stalo se tak během velmi krátkého období.
VIDEO: Dění ve VW a Škodě Auto popsal člen představenstva Škody Martin Jahn v pořadu FLOW e15
Tempo, jakým čínské automobilky přetáhly zákazníky západní konkurenci, dobře ilustruje i příběh Škody Auto, dceřiné společnosti koncernu VW. Ještě v roce 2018 byla Čína jejím suverénně nejvýznamnějším trhem, kde prodala rekordních 341 tisíc aut. Pro kontext: v tehdy druhém Německu udala téměř polovinu tohoto množství. O pouhých pět let později se čínský odbyt Škody smrskl na 23 tisíc. V polovině letošního roku automobilka tamní trh definitivně opustila.
BYD, XPeng, Geely a další čínské značky zároveň ukusují z prodejů Volkswagenu i v Evropě. Jejich tržní podíly na starém kontinentu se zatím pohybují na úrovni nižších jednotek procent, vyplývá z dat Evropského sdružení výrobců automobilů. Už do roku 2030 by ovšem mohly přerůst 20 procent, v případě elektromobilů dokonce 29 procent, odhaduje analytická společnost Counterpoint Research. To není nijak přehnaný scénář, podobné výhledy načrtají i mnozí insideři z branže v Česku.
Volkswagen pod tlakem
Sílící konkurence nutí Volkswagen stlačovat ceny aut níže, zatímco náklady bují. Výsledkem je prudký tlak na marže, které se řadí k nejnižším na trhu. Koncern v pololetí vykázal provozní marži 3,8 procenta. Ačkoliv jsou stále „solidní“, rozhodně nestačí k dlouhodobému vydělávání peněz, z nichž by VW investoval do nových technologií, produktů a závodů, varoval Blume.
Americký General Motors dosáhl v témže období provozní marže 8,9 procenta, Kia 7,7 procenta, Toyota 6,3 procenta, BMW 5,8 procenta, Renault 5,2 procenta, popisuje německý magazín Automobilwoche. Z velkých hráčů si vedly hůře Tesla, Stellantis nebo Volvo s provozní marží na úrovni 2,6, 2,1 a 1,6 procenta.
Krizí zmítaný koncern proto hledá úspory, kde se dá, nařizuje je i dceřiným automobilkám. Škoda Auto začala předloni pětiletý úsporný program, který má zrušit patnáct procent pracovních míst mimo výrobu, tedy asi tři procenta ročně. Část dosažených úspor může reinvestovat do strategických oblastí.
„Příkladem tohoto přístupu je i nová výrobní hala na bateriové systémy. Na ní bude pracovat až 600 zaměstnanců ve třísměnném provozu, a to kombinací nově vytvořených pozic a rolí pro rekvalifikované zaměstnance,“ říká mluvčí Škody Ivana Povolná.
Automobilka tvrdí, že se jí škrty Volkswagenu bezprostředně nedotknou. Vedení koncernu nicméně v červenci oznámilo, že chce modelovou nabídku postupně zredukovat až o polovinu a soustředit se na nejatraktivnější vozy. Skončit by tak mohl i model Fabia, zjistil německý deník Bild. Že budou malá auta postupně mizet, připouští i předák škodováckých odborů Jaroslav Povšík. Fabii však podle něj nelze oddělovat od modelů Scala a Kamiq, rovněž zástupců malých modelů.
„Máme před sebou minimálně pět velmi těžkých let. Když vyrábíte spalovací auta i elektromobily naráz, je to náročné. U jednoho vám profitabilita pomalu klesá, u druhého se teprve buduje,“ uvedl člen představenstva Martin Jahn v pořadu FLOW e15.