Superdrahý účet pro Německo. Trumpova cla ho vyjdou dráž než Česko stíhačky F-35
- Zvýšení cel na automobily a nákladní vozy z Evropské unie, které oznámil americký prezident Donald Trump, by mohlo Německo připravit téměř o 15 miliard eur (asi 365 miliard korun) na produkci.
- S odkazem na Kielský institut pro světové hospodářství (IfW) to napsala agentura Reuters.
- Odhad IfW poukazuje na zranitelnost největší ekonomiky EU vůči americkým dovozním clům, která už německý automobilový průmysl stála miliardy.
"Dopady by byly značné," uvedl prezident IfW Moritz Schularick s tím, že podle analýzy institutu by ztráty na produkci mohly v delším horizontu vzrůst až na zhruba 30 miliard eur. Pro srovnání: české ministerstvo obrany odhaduje, že za nákup a provoz dvaceti čtyř stíhaček F-35 vydá do roku 2069 asi 322 miliard korun.
Trump v pátek uvedl, že příští týden zvýší cla na automobily na 25 procent z dříve dohodnutých 15 procent s odůvodněním, že blok nedodržel svou obchodní dohodu s Washingtonem.
"Už tak pomalý růst německé ekonomiky by utrpěl výrazný zásah," uvedl ekonom IfW Julian Hinz.
Institut očekává, že německá ekonomika letos poroste o 0,8 procenta.Další evropské ekonomiky s významným automobilovým sektorem — včetně Itálie, Slovenska a Švédska — by podle něj rovněž mohly utrpět značné ztráty.
Podle automobilového experta EY Petra Knapa nová cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států neohrozí přímý vývoz českých vozidel do USA, mohou ale dopadnout na dodavatelský řetězec.
"Česko dodává komponenty německým automobilkám v miliardách korun. Ty nyní svůj americký vývoz dále omezí," sdělil Knap. Pokud německé prémiové značky omezí poptávku o pět až sedm procent, dopadne to podle Knapa na objem zakázek na českou elektroniku, převodovky a brzdové systémy.
"EU by měla zatím jednoduše vyčkávat," řekl Reuters hlavní ekonomický poradce německé vlády Jens Südekum "Je dobře známo, že Trump rychle pozastavuje nebo stahuje své velkolepé hrozby cly," dodal.
Prezident podle ekonoma musí vysvětlit, proč se domnívá, že EU nedodržuje stávající obchodní dohodu. Südekum v této souvislosti dodal, že také není jasné, zda pro nejnovější hrozbu cly existuje právní základ. "Všechno to působí poměrně impulzivně," uvedl poradce.