Volkswagen končí s výrobou aut v další německé továrně. Závod převezme obranný průmysl
- Volkswagen chce předat závod v Osnabrücku investorovi Aurelius a spolkové zemi Dolní Sasko.
- Výroba aut má skončit příští rok a továrna se postupně přeorientuje na obranný průmysl.
- Prvním velkým projektem má být výroba komponentů protivzdušné obrany s izraelskou firmou Rafael.
Německá automobilka Volkswagen plánuje předat závod v Osnabrücku izraelské finanční společnosti Aurelius Capital a spolkové zemi Dolní Sasko, uvedla dnes agentura DPA. Závod bude postupně přeměněn pro potřeby obranného průmyslu. Největší výrobce aut v Evropě, který se potýká s nadbytečnými výrobními kapacitami a vysokými náklady, už několik měsíců jedná o budoucnosti tohoto závodu. Výroba automobilů v Osnabrücku by měla být ukončena v příštím roce.
Obranný průmysl má využít volné kapacity automobilek
Dohoda přichází jen několik dní poté, co Volkswagen schválil největší plán restrukturalizace ve své historii. Ten by mohl vést k uzavření nebo změně zaměření dalších německých závodů automobilky. Ty tvrdě zasáhlo oslabení evropského trhu, vysoké náklady na pracovní sílu a konkurence z Číny.
Rostoucí poptávka po obranné technice je považována za jedno z hlavních řešení, jak se mohou evropské automobilky vypořádat s problémem nadbytečných kapacit. Tento trend se odráží také v aktivitách společností Rheinmetall a Continental.
V Osnabrücku se mohou vyrábět systémy protivzdušné obrany
Podle společného prohlášení o záměru, které dnes bylo podepsáno, by Aurelius převzal závod společně s Dolním Saskem. Tato spolková země je druhým největším akcionářem Volkswagenu. Izraelský investor by se přitom stal většinovým vlastníkem. Další podrobnosti o plánech nebyly zveřejněny, dohodu je ještě třeba dokončit.
Volkswagen uvedl, že prvním stěžejním projektem pro závod v Osnabrücku by měla být spolupráce s izraelskou společností Rafael Advanced Defense Systems, čímž potvrdil informace, které v květnu uvedla s odkazem na zdroje agentura Reuters. „Tyto plány počítají s možnou výrobou systémů a komponentů pro systémy protivzdušné obrany pro Německo a Evropu,“ uvedl Volkswagen. Dodal, že spolupráce by otevřela cestu k dalším podobným projektům.
Koncern Volkswagen má v současnosti v Německu deset továren značky Volkswagen, dva závody značky Audi a dvě výrobní továrny automobilky Porsche. V Německu zaměstnává přes 280 tisíc lidí, po celém světě má přes 100 závodů a přibližně 663 tisíc zaměstnanců. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.