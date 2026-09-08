Češi vymysleli pípu, která vydrží 20 hodin bez zásuvky. Na Kickstarteru spustila pivní šílenství
- Český tým vyvinul přenosnou pípu, která díky akumulátoru chladí a čepuje nápoje i bez připojení k elektřině. Informuje o tom web Živě.cz
- Za hodinu zvládne až 24 půllitrů, po zapojení do sítě se její výkon zvýší na čtyřicet.
- Na Kickstarteru už projekt získal více než 80 procent z cílových 50 tisíc dolarů.
Vychlazené čepované pivo na pláži, při rybaření nebo uprostřed kempu už nemusí vyžadovat elektrickou přípojku. Český tým vyvinul přenosnou pípu Durvag Settler V1, která v jediném zařízení kombinuje chlazení nápoje, tlakování sudu a akumulátorové napájení.
Český vynález
Za projektem stojí český rodinný tým, na Kickstarteru ale vystupuje prostřednictvím americké společnosti Durvag LLC registrované v Delaware. Podle člověka odpovědného za marketing Roberta Tongela mladšího bylo založení americké firmy nutné kvůli vstupu na crowdfundingovou platformu. Spojené státy jsou zároveň jedním z hlavních trhů, které chce projekt oslovit.
Pípa měří 44 × 25 × 40 centimetrů a váží 17 kilogramů. Není tedy určená k nošení v batohu, výrobce ji prezentuje spíše jako zařízení, které lze převézt autem a postavit na stůl. Se správnou redukcí ji lze připojit k běžným sudům a kromě piva zvládne čepovat také limonádu, cider, víno nebo další nápoje.
Settler využívá průtokové chlazení. Nápoj prochází kovovou spirálou ponořenou v chladicí lázni a ochlazuje se teprve při cestě ke kohoutu, takže není nutné předem chladit celý sud. Výrobce uvádí, že zařízení dokáže nápoj zchladit až na čtyři stupně Celsia. První vychlazení systému zabere přibližně 30 až 40 minut.
24 piv za hodinu
Vestavěný akumulátor s kapacitou 46 tisíc mAh má umožnit až 20 hodin běžného provozu. Skutečná výdrž ale závisí na okolní teplotě, výchozí teplotě nápoje, rychlosti čepování a způsobu používání. Nabíjení výkonem 300 wattů trvá zhruba dvě hodiny a pípu lze používat i během něj.
Při provozu na baterii zvládne zařízení vychladit až 12 litrů nápoje za hodinu, tedy 24 půllitrů. Po připojení do elektrické sítě výkon stoupne na 20 litrů neboli čtyřicet půllitrů za hodinu. Nejde proto o profesionální výčep pro stánek na velkém festivalu, ale spíše o zařízení pro zahradní oslavy, výlety k vodě, rybaření nebo pobyt v kempu.
Přenosné výčepní zařízení Durvag Settler V1 dokáže chladit a čepovat pivo i bez připojení k elektrické síti. |
O tlakování sudu se stará vestavěný bezolejový kompresor. Pokud má pivo zůstat v dobré kondici delší dobu, lze místo vzduchu připojit externí lahev s CO₂. Senzory zároveň sledují teplotu, tlak a množství vytočeného nápoje a dokážou upozornit také na případnou netěsnost.
Kampaň na Kickstarteru odstartovala 1. září. Během prvního týdne získala od podporovatelů přes 41 tisíc dolarů, tedy více než 80 procent z cílových 50 tisíc dolarů.
VIP cena pro první zájemce činí 890 dolarů, běžná cena v kampani je 960 dolarů, tedy přibližně 20 tisíc korun. Platbu lze prostřednictvím Kickstarteru rozdělit do čtyř měsíčních splátek bez navýšení. Kampaň skončí 30. září a peníze budou podporovatelům strženy pouze v případě, že projekt dosáhne stanoveného cíle. Výrobu chce tým dokončit na jaře 2027, rozesílání prvních kusů má začít v květnu.