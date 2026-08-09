Příhraniční obchody už nejsou jen o cigaretách a alkoholu. Češi do nich jezdí nakupovat zcela jiné zboží
- Obchody na hraničních přechodech byly dlouhou dobu místem spojeným s nákupem cigaret a alkoholu.
- V posledních letech se však mění a začínají cílit na prodej zboží s větší přidanou hodnotou.
- Proměnu tlačí zejména česká poptávka, naopak Němci se zatím drží nákupů osvědčeného sortimentu.
V blízkosti hraničního přechodu mezi českou Aší a německým městem Selb je v letním středečním dopoledni klid. Na parkovišti před zdejší prodejnou sítě příhraničních obchodů Travel Free parkuje jen několik aut, z nichž drtivá většina má německou registrační značku.
„Máme sortiment, který se na domácím trhu koupit nedá, jelikož je určen přímo pro takzvaný travel retail trh neboli příhraniční obchody a také letiště,“ vysvětluje marketingová ředitelka Travel Free Lenka Novotná, proč lidé do obchodů v pohraničí jezdí nakupovat. Řetězec patřící pod německý koncern Gebr. Heinemann má v Česku přibližně 30 prodejen, zejména na hranicích s Německem a Rakouskem, ale také s Polskem. Působí také například v rumunském či bulharském pohraničí. Do roku 2023 držela poloviční podíl v řetězci také Unimex Group českých miliardářů Jiřího Šimáně a Jaromíra Šmejkala.
Za oním exkluzivním sortimentem příhraničních obchodů se skrývají zejména nadstandardně velká balení různých produktů, ať už se jedná o litrové i větší lahve různých destilátů či netradiční edice nejrůznějších cukrovinek a dalších produktů. Prodejny v blízkosti hraničních přechodů byly vždy primárně místem pro nákupy velkého množství alkoholu a cigaret atraktivní pro lidi z té strany hranice, kde jsou jinak tyto produkty dražší než na straně druhé. To se dnes ale začíná měnit.
Parfém místo cigaret
Když člověk vstoupí do obchodu, narazí jako první na sekci s oblečením a módními doplňky. Rozhodně se nejedná o žádnou hrabárnu. V regálech zde lze narazit na značky jako Calvin Klein, Guess či Valentino. Na módu navazuje ještě větší plocha věnovaná parfémům, mezi nimiž opět figurují například Boss či Versace. Až za nimi se pak nachází prostor věnovaný tradičnímu pohraničnímu sortimentu, tedy tabákovým výrobkům a lihovinám, na které pak ještě navazuje sektor cukrovinek.
„Kategorie parfumerie rychle roste, zákazníci to poptávají. Výrazně se pak zvyšuje zájem o dražší parfémy z takzvaného niche segmentu, které stojí i vyšší stovky eur. Hodně prostoru dáváme také módě a módním doplňkům,“ popisuje Novotná. Rostoucí obliba těchto kategorií pramení zejména z poptávky českých zákazníků. „Češi jezdí zejména na nákupy luxusnějšího zboží, jako jsou právě parfémy nebo móda, což může být dáno tím, že v pohraničí není tolik obchodních center, kam by jinak mohli jet,“ dodává.
Velkou část plochy obchodu řeězce Travel Free v Aši zabírají parfémy. |
Naopak Němci se podle ní stále drží klasických nákupů skládajících se z cigaret a alkoholu. Cenové rozdíly mezi zeměmi jsou totiž u těchto produktů, ale také třeba u kávy, stále patrné. Například u cigaret může být rozdíl až 30procentní. Travel Free na ně však do budoucna sázet nechce. „Spotřební daně se v Česku stále zvyšují a rozdíl s Německem se tak vyrovnává,“ říká Novotná.
Dokud ale rozdíl trvá, němečtí zákazníci jsou ochotni jezdit za nákupy do Aše i velké vzdálenosti. „Bydlím odsud asi hodinu cesty autem,“ říká německy mluvící pán, který je pravidelným zákazníkem obchodu – nakupuje zde přibližně jednou měsíčně. Důvodem jeho cest jsou právě výhodnější ceny cigaret a lihovin, které tvoří veškerou náplň jeho nákupního košíku.
Ze stejného důvodu cestoval na hranice i mladý německý pár, který bydlí dokonce hodinu a půl cesty autem. Podle svých slov zde nicméně nakupují jen párkrát do roka. Němci celkově tvoří v obchodech sítě Travel Free asi 60 procent zákazníků, Češi pak zhruba třetinu. I přesto však žádného česky mluvícího člověka v době návštěvy obchodu nepotkáváme.
Němci stále jezdí na českou stranu hranice nakupovat především alkohol a cigarety. |
V prodejně se celkově mnoho lidí nenachází. Je totiž středa a hlavní nákupní dny zde nastávají až o víkendu. „Od čtvrtka se to už navyšuje a vrchol je vždy v neděli, to se tu tvoří i fronty,“ uvádí Novotná. Zástupy lidí bývaly v pohraničí ve velkém k vidění zejména před rokem 2004 a vstupem Česka do Evropské unie, kdy se kolem hranic nacházelo bezcelní pásmo, v němž takzvané duty free obchody nabízely zboží nezatížené daněmi.
Některé skutečnosti však příhraničním obchodům dnes do karet nehrají. Vzhledem k poloze je pro ně důležité, aby zaměstnanci ovládali dva jazyky, v případě Aše tedy němčinu. Sehnat lidi, kteří jazyk umí, je však podle Novotné čím dál složitější. „Dnes každý, kdo žije v pohraničí a umí německy, pracuje v Německu. Museli jsme proto trochu slevit z nároků, ale snažíme se zaměstnance motivovat a umožňujeme jim v pracovní době výuku alespoň základů jazyka,“ komentuje situaci.
Stejné barvy, podobné názvy
Česko je z pohledu pohraničních obchodů spíše saturovaným trhem, co se počtu působících firem týče. Dokazuje to i situace na hraničním přechodu v Aši, kde se v těsné blízkosti obchodu Travel Free – největšího hráče na českém trhu – nachází konkurenční prodejna, která se pro změnu jmenuje Free One Shop. Také při její návštěvě je patrné, že trend kosmetiky a módy dorazil i sem.
Zmíněné dvě sítě pak na tuzemských hranicích doplňují ještě Global Free Shop a Velta Free Shop. Pokud by nestačilo, že mají všechny obchody velmi podobné názvy, je potřeba ještě doplnit, že i jejich loga lze na první dobrou stěží rozeznat jedno od druhého, jelikož všechna kombinují červenou, bílou a modrou.
Konkurenti jsou na hranicích v těsné blízkosti. |
„Čím se snažíme odlišit, je unikátní nábytkový koncept, který tvoří kulturu prodejny a ovlivňuje zákazníkův pocit z celého nákupu,“ uvádí Novotná. Travel Free má také vlastní věrnostní aplikaci, podobně jako řada klasických supermarketů, kterou v Česku aktivně využívá přibližně 150 tisíc lidí.
„Vlastní mobilní aplikace je pro Travel Free jednoznačně konkurenční výhodou. Neslouží totiž jen jako katalog produktů, ale především jako vstupní brána do věrnostního programu,“ popisuje Jan Mísař z vývojářského studia Ackee, které za aplikací pro Travel Free stojí. Na rozdíl od běžných retailerů přes aplikaci přímo neprodává, a právě proto hraje důležitější roli jako nástroj dlouhodobé komunikace a budování vztahu se zákazníkem. Ten se může zapojit do věrnostního programu, zobrazit aktuální nabídku i dostupnost zboží na konkrétní prodejně či ji využít ke zrychlení odbavení na pokladně.
Popularita příhraničních obchodů se odráží i v jejich finančních výsledcích. Travel Free dosáhl podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2023 obratu kolem 3,4 miliardy korun a čistého zisku necelých 170 milionů. V minulých letech se pak tyto ukazatele podle Novotné držely na podobné úrovni.
Společnost Top Tank, pod kterou spadá síť Global Free Shop, měla v předminulém roce obrat také přibližně 3,4 miliardy korun a byla zisková. Její podnikání však zahrnuje také provozování sítě čerpacích stanic. Free One Shop měl v roce 2024 obrat 1,5 miliardy korun také při kladném hospodaření, Velta Free Shop pak ve stejném roce dosáhla necelé miliardy korun obratu.